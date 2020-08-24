【新巴城巴易手】出售業務享兩大好處 新創建現價可吸博上8元

新創建（00659）公布，以32億元出售持有城巴及新巴的新創建交通服務全部股權予包括漢思能源（00554）等所組財團，因預計將訂立買賣協議，已於截至6月止年度綜合財務報表中確認減值虧損約7億元，預計於交易完成後不需確

認重大收益或虧損。新創建又指，出售符合可持續長期發展、審慎風險管理及整體持份者創造價值而優化業務組合

的策略，而所獲額外財務資源可把握商機，套現用於一般營運資金。市場顯然對新創建賣產消息受落, 截至11時該股報6.98元上升近6%。

相關文章:【新巴城巴易手】除了新巴城巴 本港公用事業由哪些股份擁有？

事實上, 新創建今次成功出售巴士業務, 會有兩大好處。首先成功所套的32億元, 配合本身的充足資金, 會有利維持現有可持續及漸進式的派息政策。以現價計, 目前周息率高達8厘, 防守性甚高。

其次, 新創建近年多次進行新業務投資, 包括進軍飛機租賃, 收購富通保險和參與內地不良資產業務。出售兩巴, 有利資金加快投放於盈利前景更高的新業務。

再看技術走勢, 新創建成功突破3月以來下降軌6.8元, 總結上述因素, 新創建值得於現價買入和收息。若看較短線, 目標價可定於8元, 失守前底6元則宜止蝕。

相關文章:【港股分析】新創建售新渡輪權益予中資 新巴城巴隨時也染紅？