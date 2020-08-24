【美國疫情】特朗普緊急授權血漿療法 7萬人已嘗試

▲ 美國總統特朗普周日宣佈，緊急授權採用康復者血漿作為新冠肺炎療法。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國有三個州份突破60萬人確診之際，美國總統特朗普周日（23日）宣佈，緊急授權採用康復者血漿作為新冠肺炎療法。據悉，美國目前已有約7萬人接受血漿療法。

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特朗普（Donald Trump）於白宮疫情記者會上，再次以「中國病毒」稱呼新冠肺炎：

在我們與中國病毒鬥爭期間，今天我很高興作出歷史性宣布，這將挽救無數生命。 （Today I am pleased to make a truly historic announcement in our battle against the China virus that will save countless lives.）

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國食品和藥物管理局（FDA）也指出，血漿療法的已知和潛在利益大於其已知和潛在風險（known and potential benefits of the product outweigh the known and potential risks of the product.）。

FDA於3月底開始研究血漿療法，但由於康復者要自願捐出血漿，而導致供應有限。目前當局仍缺乏康復者血漿治療新冠肺炎的隨機臨床試驗數據，部分試驗也仍在進行中。

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但美國衛生與公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）仍捍衛血漿療法，引用1項針對全國3萬名接受血漿療法患者的研究，指患者如在確診新冠肺炎的3日內接受高抗體水平的血漿治療，治療效果最佳。他更表示，接受治療的患者存活率最高可提高35％。有關研究於本月12日發佈預印本，目前未經同行評審。

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責任編輯：鄭錦玲