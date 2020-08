【美國疫情】特朗普緊急授權血漿療法 7萬人已嘗試

▲ 美國總統特朗普周日宣佈,緊急授權採用康復者血漿作為新冠肺炎療法。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國有三個州份突破60萬人確診之際,美國總統特朗普周日(23日)宣佈,緊急授權採用康復者血漿作為新冠肺炎療法。據悉,美國目前已有約7萬人接受血漿療法。

特朗普(Donald Trump)於白宮疫情記者會上,再次以「中國病毒」稱呼新冠肺炎:

在我們與中國病毒鬥爭期間,今天我很高興作出歷史性宣布,這將挽救無數生命。 (Today I am pleased to make a truly historic announcement in our battle against the China virus that will save countless lives.)

美國有線新聞網絡(CNN)報道,美國食品和藥物管理局(FDA)也指出,血漿療法的已知和潛在利益大於其已知和潛在風險(known and potential benefits of the product outweigh the known and potential risks of the product.)。

FDA於3月底開始研究血漿療法,但由於康復者要自願捐出血漿,而導致供應有限。目前當局仍缺乏康復者血漿治療新冠肺炎的隨機臨床試驗數據,部分試驗也仍在進行中。

但美國衛生與公共服務部長阿扎爾(Alex Azar)仍捍衛血漿療法,引用1項針對全國3萬名接受血漿療法患者的研究,指患者如在確診新冠肺炎的3日內接受高抗體水平的血漿治療,治療效果最佳。他更表示,接受治療的患者存活率最高可提高35%。有關研究於本月12日發佈預印本,目前未經同行評審。

