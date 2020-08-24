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【香港製造】邱騰華：美國禁「香港製造」標籤實施日期延至11月9日

即市財經 11:30 2020/08/24

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美國將香港產品不能標明「香港製造」的實施日期延後45日至11月9日才落實。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，美國將香港產品不能標明「香港製造」的實施日期延後45日至11月9日才落實。

邱騰華在一個網上研討會指，美方行為不公平及野蠻行為，仍等待美方回應有否其他方式解決產地來源標籤問題，以及美方會否有正式公文等，如果違反世貿規定，港府一定據理力爭，強調國際貿易中需要守規矩。

邱騰華指，美國的政策來意不善，無必要亦無理由，目的是打擊香港單獨關稅區地位，強調香港享有單獨關稅區地位，是基本法賦予。

美國規定9月底起，凡由香港出口至美國的貨品均需標明是「中國製造」。邱騰華此前曾批評美國「指白為黑」，他早前接受CNBC訪問時強調，世貿（WTO）規定香港有權自行標示出口品的產地，他會就美方要求與其進一步討論。

美國總統選舉將11月3日舉行，意味有關安排會在大選後才實施。

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