▲ 【新冠疫苗】特朗普政府欲加快審批 大選前准用阿斯康利疫苗

新型冠狀病毒疫情持續之際，美國特朗普政府據報有意讓新冠疫苗盡快面世，欲加快批准英國藥廠阿斯康利（AstraZeneca）及牛津大學（Oxford University）共同研發的新冠疫苗，於美國大選前准予緊急使用。

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外電報道，美國政府有意在11月3日美國大選前，通過使用試驗中的阿斯康利新冠疫苗，其中一個探討選項，是讓美國食品藥品管理局（FDA）給予緊急使用許可。

報道指，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）上月底與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）開會時，曾向在場一眾民主黨高層透露，正考慮加快審批疫苗。

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阿斯康利拒絕承認曾與美國政府討論其疫苗的緊急使用許可，指疫苗的第2階段測試埋尾工作及第3階段測試仍在進行，不會猜測疫苗的效用。

一眾潛在疫苗中，阿斯康利的AZD1222疫苗，被視為最有希望成功的一員，但未完成大型測試，未取得足夠數據確認效用。

目前尚未有任何新冠疫苗完成全部3階段的測試，俄羅斯的「史普尼克5號」（Sputnik V）新冠疫苗雖已註冊，但未通過大型測試。

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責任編輯：林建忠

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