  • 32°C
香港時間 : 2020824日 (一) 13:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

消息：新增9宗確診個案　聶德權：周內開放全民檢測預約、莫因私隱不檢測

即市財經 12:56 2020/08/24

分享：

公務員事務局局長聶德權今早出席電台節目時表示，全民檢測系統將於本周內開放供市民預約。

政府上周公布全民檢測計劃的詳情，將於9月1日啟動，初步為期7日，可視乎需要再延長7日。負責統籌的公務員事務局局長聶德權表示，全民檢測系統將於本周內開放予市民預約，並再次呼籲市民不要因私隱問題而不作檢測。消息指本港今日（24日））新增9宗確診個案，另有12宗初步確診個案。

聶德權今早出席電台節目時表示，全民檢測系統將於本周後期開放，市民屆時可以個人姓名、身份證號碼、聯絡電話預約，揀選檢測時間及地點。

聶德權：樣本及資料均不會送到境外

他續稱，檢測流程會盡量簡單，避免人群聚集，市民只需在預約日子到檢測地點登記後，領取樣本樽號碼再接受採樣即可，如檢測結果呈陰性會以電話短訊（SMS）通知市民。

就市民憂慮檢測或牽涉到個人私隱外洩，聶德權指所有個人資料會加密，樣本會送到中山紀念公園體育館的實驗室處理，實驗室只會知道條碼，不會掌握市民資料，強調所有資料及樣本都不會送到境外，並會在完成檢測後一個月內銷毀，再呼籲市民不要因為私隱問題而不接受檢測。

他又透露，目前已有超過3,000名醫護及工作人員報名參加全民檢測。

（第二版加入周一新增個案消息）

相關文章：

【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍

經濟 疫情 新冠肺炎疫情 聶德權 公務員事務局 限聚令 香港

上一篇文章

中美角力加速阿里美股東搬股來港 谷港成交

下一篇文章

【業績】富力上半年少賺6%　中期息削近一成至0.38人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）