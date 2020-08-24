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【限聚令延長】聶德權：周內開放予市民預約 再籲莫因私隱問題不檢測

即市財經 11:02 2020/08/24

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公務員事務局局長聶德權今早出席電台節目時表示，全民檢測系統將於本周內開放供市民預約。

政府上周公布全民檢測計劃的詳情，將於9月1日啟動，初步為期7日，可視乎需要再延長7日。負責統籌的公務員事務局局長聶德權表示，全民檢測系統將於本周內開放予市民預約，並再次呼籲市民不要因私隱問題而不作檢測。

聶德權今早出席電台節目時表示，全民檢測系統將於本周後期開放，市民屆時可以個人姓名、身份證號碼、聯絡電話預約，揀選檢測時間及地點。

聶德權：樣本及資料均不會送到境外

他續稱，檢測流程會盡量簡單，避免人群聚集，市民只需在預約日子到檢測地點登記後，領取樣本樽號碼再接受採樣即可，如檢測結果呈陰性會以電話短訊（SMS）通知市民。

就市民憂慮檢測或牽涉到個人私隱外洩，聶德權指所有個人資料會加密，樣本會送到中山紀念公園體育館的實驗室處理，實驗室只會知道條碼，不會掌握市民資料，強調所有資料及樣本都不會送到境外，並會在完成檢測後一個月內銷毀，再呼籲市民不要因為私隱問題而不接受檢測。

他又透露，目前已有超過3,000名醫護及工作人員報名參加全民檢測。

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編輯：趙穎妍

疫情 新冠肺炎疫情 電台 經濟 聶德權 公務員事務局 限聚令 香港

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