安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告

▲ 安倍晉三連續兩周入院 日媒：治療慢性病

日本首相安倍晉三健康狀況繼續引起關注，早前曾傳出副首相兼財相麻生太郎接任首相。安倍晉三繼上周前往醫院作身體檢查，今早再度到醫院。有日本媒體報道指，安倍晉三今再前往醫院，是為了治療慢性病。

安倍晉三周一早上再度前往東京慶應大學醫院，首相官邸稱，安倍晉三赴醫院是按照上周醫生的要求，需在一周後再前往醫院。

安倍晉三於醫院逗留超過3小時，他返抵官邸後表示，今日詳細聽取上周的體檢結果，並且接受數項追加檢查。他希望做好充分的健康管理，做到萬無一失，以最佳狀態繼續努力工作。

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日本電視台（Nippon TV）引述消息指，安倍是因為有慢性病，需要入院治療。

共同社早前報道指，安倍為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，未能放長假，由1月26日至8月16日，只得7日在私人寓所度過，8月15日出席全國戰歿者追悼儀式後，亦無按慣例在山梨縣鳴澤村的別墅靜養。

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日本《Flash》周刊月初報道更指，安倍曾在首相官邸內的辦公室吐血。報道又指，曾與安倍開會的官員透露，安倍看起來很疲憊。日本官房長官菅義偉其後表示，安倍的健康狀況完全沒問題。

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責任編輯：林嘉莉