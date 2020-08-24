【國家形象】北韓外宣新策略   搵後生女做Youtuber玩轉北韓

外界對北韓其中最深刻的印象之一，是其「國寶級主播」，以望住稿紙激情澎湃讀新聞的李春姬，不過外國媒體發現北韓近月對外宣傳有新策略，一洗老土刻板形象，以會說流利英語的後生女於社交媒體You Tube拍片，介紹北韓生活。

▲ 「國寶級主播」李春姬（左）早由不少年輕女主播取代。

其中北韓You Tuber名為UN A，她的視頻經常拍北韓遊玩及生活，例如去遊樂場、超巿及海濱公園等，跟外國其他年輕人，在社交媒體上分享生活點滴一樣，當然一切都是美好正面的。

▲ 北韓少女Un A於You Tube有一系列視頻介紹北韓生活，例如介紹北韓超巿。（網上截圖）

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分析認為，北韓此舉要以「軟功」反擊外界對北韓的批評，建立年輕活力形象，以更貼近世界用上網上社交媒體的模式，及生活化手法去傳達訊息，對象是海外年輕人。不過，這些看似平常人拍的You Tube短片，細心觀察仍留有極為官方宣傳的痕跡，例如其中一名You Tuber介紹一間食肆，偌大餐廳竟只有一枱客兩個客人，而這兩名客亦「順理成章」成為被訪對象。

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責任編輯：鄭靜珊