【食息族惡夢】 報告指全球企業次季大減派息　情況差過08年金融危機時期

基金公司Janus Henderson周 一（24日）發布報告稱，受新冠病毒危機影響，今年第二季度全球企業股息支出總額為3,820億美元，較去年同期減少1,080億美元，按年大減22%，是2009年以來最大跌幅。

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根據報告顯示，礦業及石油公司、非必需消費品公司以及銀行、金融公司受疫情衝擊較大，是主要減少股息支出的企業。相對而言，科技和醫療保健企業在疫情中受惠，股息反而分別增長1.8％和0.1％。

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該基金還表示，預計在最樂觀情況下今年全球派息總額將下降17%，至1.18萬億美元；而悲觀情況下將下降23%，至1.1萬億美元。

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