【中美角力】特朗普：中美經濟脫鉤可能性增　「沒有必要和中國做生意」

▲ 美國總統特朗普周日接受《霍士新聞》訪問時表示,中美經濟脫鉤的可能性增加。 (資料圖片)

美國總統特朗普周日接受《霍士新聞》訪問時表示,中美經濟脫鉤的可能性增加。 特朗普又指,沒有必要與中國做生意。

談及脫鉤問題時,特朗普指出,若中國沒有正碓對待美國,他一定會這樣做。(Well it's something that if they don't treat us right I would certainly, I would certainly do that.)

中美貿易戰第一階段協議半年檢討,中美尚未交代對話押後至何時舉行。美國大選逼近,特朗普近月對華態度愈趨強硬,除了將疫情矛頭指向中國,並扯上中美貿易協議,稱「意義已不大」,又表示不會就第二階段協議談判。

編輯:吳敏芳