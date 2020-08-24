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【中美角力】特朗普：中美經濟脫鉤可能性增　「沒有必要和中國做生意」

即市財經 10:38 2020/08/24

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美國總統特朗普周日接受《霍士新聞》訪問時表示，中美經濟脫鉤的可能性增加。 （資料圖片）

美國總統特朗普周日接受《霍士新聞》訪問時表示，中美經濟脫鉤的可能性增加。 特朗普又指，沒有必要與中國做生意。

談及脫鉤問題時，特朗普指出，若中國沒有正碓對待美國，他一定會這樣做。（Well it's something that if they don't treat us right I would certainly， I would certainly do that.）

中美貿易戰第一階段協議半年檢討，中美尚未交代對話押後至何時舉行。美國大選逼近，特朗普近月對華態度愈趨強硬，除了將疫情矛頭指向中國，並扯上中美貿易協議，稱「意義已不大」，又表示不會就第二階段協議談判。

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編輯：吳敏芳

 

貿易戰 經濟 特朗普 中美貿易協議 中國 美國 中美貿易戰

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