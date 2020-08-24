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【美股分析】博美國本土經濟反彈　中小型股有望接棒

股樓投資 11:36 2020/08/24

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憧憬美國經濟復甦，美股絕地反彈，標普500指數再創新高，自3月低位升幅高達51.8%，不過代表細價股的羅素2000指數表現更為突出，漲幅高達55%。

DataTrek Research聯合創始人Nicholas Colas在最近給客戶的報告中指，該機構將繼續看好小型股。他認為，相對標普500指數，羅素2000指數能夠更為真實地反映美國經濟，隨著美國新冠疫情緩解，羅素2000指數仍有上升潛力。

相關文章：【美股ETF】美股新手必讀　投資美股必懂的三隻ETF

羅素2000指數股份總市值，雖然遠不及標指及道指兩項大型企業指數，但該指數追蹤企業的大部分收入都來自美國，更依賴美國經濟增長，這些細價股通常在經濟復甦時期率先跑出，故被投資者視為美國「經濟風向指標」，較知名的羅素2000指數ETF為iShares羅素2000指數ETF（IWM）。

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撰文 : 李勝男

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