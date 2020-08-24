【中國股市】深交所創業板上市改革今開鑼 康泰醫學最多飆逾28倍

▲ 深交所創業板註冊制改革後今日有首批股份上市

深交所創業板註冊制改革後今日首批股份上市，18隻新股收市價均高於招股價，其中康泰醫學（深：300869）於收市前10分鐘突然飆升，最高曾見300元（人民幣，下同），暴漲28.5倍；惟股價迅即回落，收報118元，但仍較招股價10.16元高10.6倍，成交額15.7億元，換手率高達68.6%。其他多隻新股亦有好表現，卡倍億（深：300863）升7.4倍至158.45元，成交額10.95億元，換手率更高達77.7%。

隨著創業板上市制度改革，多項創業板交易規則亦出現變化，包括創業板股票波幅限制比例由10%提高至20%、新股上市前5個交易日不設升跌幅限制等。

證監會主席易會滿表示，要進一步發揮市場的力量，提高上市公司質量，推動經濟高質量發展。同時，要進一步加強資本市場改革，發展長期業績導向的機構投資者，回歸價值投資的重要理念。

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編輯：謝智聰