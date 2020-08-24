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【騰訊禁令】騰訊企業微信海外版易名為WeCom　美允企業在華用微信、股價半日升3.8%

即市財經 13:03 2020/08/24

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內地媒體報道，WeChat企業微信海外版，已由WeChat Work易名為WeCom，相信是與美國禁令有關。

美國加強限制中資科網企業力度，騰訊 （00700） 旗下的即時通訊軟件微信海外版WeChat，面臨美國禁令。內地媒體報道，WeChat企業微信海外版，已由WeChat Work易名為WeCom，相信是與美國禁令有關。

有內地媒體報道，騰訊企業微信海外版易名為WeCom，目前蘋果商店（App Store）及Google Play亦已作出相應調整。

報道又指，騰訊官方對今次易名並無官方公告，但就相信與美國總統特朗普早前簽署的行政命令有關。特朗普在8月6月簽署的行政命令，禁止微信相關交易。

連同外電引述知情人士表示，特朗普政府正暗示包括蘋果（美：AAPL）等美國公司可以繼續在中國使用微信，騰訊今早股價急彈3.8%，半日收報537.5元，成交近72億元。

彭博社日前報道，由微信（WeChat）用戶組成的團隊提請美國聯邦法官阻止特朗普政府禁用微信。在向三藩市聯邦法院提起的訴訟中，組成美國微信用戶聯盟的華裔律師指控特朗普對微信實施限制違反憲法。

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編輯：趙穎妍

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