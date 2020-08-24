【3690美團業績】美團點評績後大行續睇好　野村 里昂最牛目標價300元（附大行最新評級表）

美團點評（03690）上周五（21日）公布第二季業績，成功扭虧為盈，遠超市場預期，券商普遍看好美團前景，並調高目標價，當中野村及里昂看法最牛，給予目標價300元，即較現價仍有27%上升空間。

美團股價今早偏軟，最低曾見236.2元，但之後轉跌為升，中午收報247.2元，升0.8%。

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美團第二季非通用會計準則（Non-GAAP）經調整溢利27億元（人民幣，下同），遠勝市場預期溢利4,000萬元。一眾大行紛紛唱好，野村及里昂同時上調目標價至300元，屬市場最樂觀預測，而摩根士丹利則上調目標價逾1倍，由135元調高至280元。

野村指出，美團第二季餐飲外賣訂單量按年增長7%，並預期第三季增速會按年超過25%，較該行預期的增16%為多。酒店及旅遊業務的復甦表現則大致符合預期，美容及寵物業務的復甦速度快，而到店用餐及酒店預訂表現則落後。該行預期酒店及旅遊業務在第三季增2%。

該行對美團旅遊及酒店業務復甦速度拖累整體業績感到憂慮，但餐飲外賣快速復甦抵銷了此負面因素，投資評級由「中性」上調至「買入」，目標價由122元上調至300元。

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里昂指出，美團到店業務經濟槓桿及新業務虧損收窄等亦對業績有利好，估計業務有望在下半年加快復甦，餐飲外賣的每單經濟（Unit Economy）有所改善，維持「買入」評級，目標價由230元上調至300元。

滙豐研究報告指出，美團在新冠疫情後交出強勁增長，在餐飲外賣業務的市場佔有率進一步上升至70%，集團表示將會把利潤優先投入在多項新業務，而不是追求短綫盈利能力，包括環保系統如網上商店及電動單車等。

滙豐研究預期，美團第三季盈利將會較第二季有所回落，主要因為爭取市場佔有率，但美團2020至2022年預測non-GAAP純利將增長14%至58%，維持「買入」評級，相標價由246港元上調至290港元。

券商 評級 目標價(元) 野村 中性-->買入 122-->300 里昂 買入 230-->300 滙豐研究 買入 246-->290 中信證券 買入 280.3 摩根士丹利 跑贏大市 135-->280 中金 跑贏行業 140-->260 高盛 買入 191-->256 招商證券 中性 200-->229 摩根大通 中性 200-->225

高盛表示，美團業績勝過該行預期，主要驚喜來自到店、酒店及旅遊經調整後邊際利潤率創新高42%、新業務收入增長22%，集團會進一步加強在網上商店、電動單車及小微貸款等。

該行維持美團在2022及2025年，每日餐飲外賣訂單4,800萬宗及8,000萬宗，及2026年每宗外賣訂單EBIT盈利1.5元的預測不變。給予美團「買入」評級，目標價由191元上調34%至256元。

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記者：李兆明