【美團點評股價】美團績後大行續睇好　滙研最牛目標價290元（附大行最新評級表）

美團點評（03690）上周五（21日）公布第二季業績，成功扭虧為盈，遠超市場預期，券商普遍看好美團前景，並調高目標價，當中滙豐研究看法最牛，給予目標價290元，即較現價仍有20%上升空間。

美團股價今早偏軟，最低曾見236.2元，截至10時半，報243.6元，跌0.7%，成交額37億元。

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美團第二季非通用會計準則（Non-GAAP）經調整溢利27億元（人民幣，下同），遠勝市場預期溢利4,000萬元。一眾大行紛紛唱好，滙豐研究目標最牛290元，而摩根士丹利則上調目標價逾1倍，由135元調高至280元。

滙豐研究報告指出，美團在新冠疫情後交出強勁增長，在餐飲外賣業務的市場佔有率進一步上升至70%，集團表示將會把利潤優先投入在多項新業務，而不是追求短綫盈利能力，包括環保系統如網上商店及電動單車等。

滙豐研究預期，美團第三季盈利將會較第二季有所回落，主要因為爭取市場佔有率，但美團2020至2022年預測non-GAAP純利將增長14%至58%，維持「買入」評級，相標價由246港元上調至290港元。

券商 評級 目標價(元) 滙豐研究 買入 246-->290 中信證券 買入 280.3 摩根士丹利 跑贏大市 135-->280 中金 跑贏行業 140-->260 高盛 買入 191-->256 招商證券 中性 200-->229 摩根大通 中性 200-->225

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高盛表示，美團業績勝過該行預期，主要驚喜來自到店、酒店及旅遊經調整後邊際利潤率創新高42%、新業務收入增長22%，集團會進一步加強在網上商店、電動單車及小微貸款等。

該行維持美團在2022及2025年，每日餐飲外賣訂單4,800萬宗及8,000萬宗，及2026年每宗外賣訂單EBIT盈利1.5元的預測不變。給予美團「買入」評級，目標價由191元上調34%至256元。

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記者：李兆明