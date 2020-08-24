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【騰訊持股】Epic Games與蘋果爭拗獲微軟聲援

即市財經 09:53 2020/08/24

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Epic Games與蘋果爭拗獲微軟聲援。

騰訊 （00700） 有份投資的Epic Games自家製作遊戲《Fortnite Battle Royale（要塞英雄：空降行動）》此前因抽成爭議遭蘋果下架，蘋果更威脅取消Epic Games開發商身份。然而，Epic Games意外獲得另一科網巨頭微軟的聲援。

微軟遊戲開發部總經理Kevin Gammill周日向法院提交文件，表示事件對其業務有損害，因為該公司與Epic有協議，使用後者的Unreal Engine軟件開發遊戲Forza Street。一旦蘋果真的取消Epic開發商身份，則其客戶無法在iOS玩Forza Street。

Epic副總裁Nicholas Penwarden表示，多間遊戲開發商使用Unreal Engine軟件開發本身的遊戲，預期也會受到打擊。

Gammill在聲明裡表示：「如果Unreal Engine無法支援iOS或MacOS遊戲，微軟將必須作出選擇，或者放棄在iOS或MacOS平台上的客戶和潛在客戶，或者在準備開發新遊戲時另選不同的遊戲引擎。」

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編輯：吳敏芳

 

 

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