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【iPhone12】傳蘋果iPhone12十月開售

即市財經 09:02 2020/08/24

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【iPhone12】傳蘋果iPhone12十月開售

內地傳媒引述內地產業鏈消息指出，蘋果公司（美：AAPL）計劃今年推出4款5G手機，計劃在10月開售。

報道稱，iPhone 12將分成兩批上市，首批會在10月底開售，包括5.4吋及6.1吋版本，11月則推出iPhone 12系列高級版本，包括6.1和6.7吋。市傳iPhone 12最平版售價為699美元（約5452港元）起，貴價版本達1499美元（約11692港元）。

此外，由於支援5G網絡，iPhone 12成本亦上升。有分析估計，iPhone 12較iPhone 11成本最少增加3成，但由於目前經濟環境下，蘋果公司進行一系列調整措施，預料最終不會將增加的成本轉嫁到消費者上。

此前美資投行Webbush預測，iPhone 12將令蘋果迎來「十年一次」的超級周期。

相關文章：

【美股焦點】蘋果拆股前再創新高 美投行：iPhone 12迎十年一次超級周期

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編輯：吳敏芳

美股 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone
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