【港股市況】恒生指數升約400點　騰訊、友邦升4%貢獻逾半升幅（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約18點 道指期貨升35點（不斷更新）

美股上周五上升，美國商業活動回升至擴張水平，加上蘋果股價造好，道指升190點。恒生指數高開238點，開報25352點，騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 領升下，恒生指數升幅擴大至逾400點。

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即市走勢：

【10：28】騰訊 （00700） 升近4.1%，高見539.5元；友邦 （01299） 升4.4%，高見78.5元，2股貢獻大市230點。

【10：25】微盟 （02013） 造好，股價升近7%，高見11.76元。

【10：11】恒生指數升幅擴大至400點，高見25520點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升逾3%領市。

【10：08】濠賭股逆市偏軟，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌0.7%。

【10：00】海螺水泥 （00914） 績後升近5%，高見60.9元。海螺水泥公布，截至今年6月底止按中國會計準則中期業績，純利160.69億元人民幣，按年升5.3%。

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【09：52】舜宇 （02382） 升1.5%；瑞聲 （02018） 升近2%。內地傳媒引述內地產業鏈消息指出，蘋果公司（美：AAPL）計劃今年推出4款5G手機，計劃在10月開售。

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【09：46】騰訊 （00700） 升幅擴大至4%，高見539.5元。另外，友邦 （01299） 升逾3%，高見77.7元。

【微信禁令】騰訊企業微信海外版易名為WeCom 內媒：與美國禁令有關

【09：43】新創建 （00659） 升逾7%，高見7.19元。新巴城巴股權易手，新創建宣布，旗下持有新巴及城巴股權的公司，以32億元賣給國際財團。

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【09：41】美團點評 （03690） 倒升1.4%，高見249元。

【09：40】大市早段升幅擴大至約350點。恒生指數升344點，報25458點。

【09：38】康希諾 （06185） 績後跌逾1%，低見196.7元。康希諾上半年經營虧損由去年同期的8855萬元人民幣擴大至1.23億元人民幣；期內虧損及綜合虧損總額則由去年同期的6968萬元人民幣擴大至1億元人民幣。

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【09：36】京東 （09618） 升逾2%，高見295元創新高，網易 （09999） 升逾2%，小米 （01810） 升逾1%。

【09：35】雲頂香港 （00678） 升逾3%，高見0.325元。

【09：32】美團點評 （03690） 跌逾2%，低見236.2元。美團點評上季收入按年升8.9%至247.2億元人民幣，經調整溢利錄27.2億元人民幣，不但扭轉首季度虧損，按年大增82%遠勝市場預期。

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【09：29】東風汽車 （00489） 跌1.3%：東風汽車發盈警，預期今年上半年淨利按年減少約60%。

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【09：20】恒生指數高開238點，開報25352點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾3%；美團點評 （03690） 績後跌0.4%。

外電引述知情人士表示，特朗普政府正暗示包括蘋果（美：AAPL）等美國公司可以繼續在中國使用微信。

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【09：14】即月期指開報25201點，升135點或0.5%。

【09：00】人行開展1600億元人民幣逆回購操作，因今日有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1100億元人民幣。

【08：51】恒指黑期升約18點，報25164點；道指期貨升35點，報27894點。

【08：35】阿里巴巴 （09988） 幾家最大投資者，已將價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，部分原因是以應對美國可能制裁和迫使中概股退市的潛在風險。

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【08：00】雲頂香港 （00678） 公布，首次債權人會議將於8月24日下午5時以虛擬會議的形式召開。會議上，公司將介紹並討論一個有秩序的程序，其旨於商定一個集團的有償債能力、有共識及互相附有條件的重組解決方案。

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【07：50】國藥 （01099） 中期母公司持有者應佔溢利28.95億元人民幣，按年下跌2.7%，每股基本盈利0.93元人民幣，不派中期息。

【業績】國藥中期按年少賺2.7% 不派中期息

【07：30】道指上周五升190點或0.7%，收報2,930點；標指收報3397點，升11點或0.3%；納指收報11311點，升46點或0.4%。標指本周第2次創收市新高，納指今年已第36次創收市新高。

港股ADR收報25291點，升178點或0.7%。恒指夜期收市升70點，報25136點，高水22點。

道指上周五升190點 騰訊ADR升5%領港股ADR升178點

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責任編輯：梁浩碩