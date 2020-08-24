▲ 【港股市況】恒指黑期升約18點 道指期貨升35點（不斷更新）

美股上周五上升，美國商業活動回升至擴張水平，加上蘋果股價造好，道指升190點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約178點，恒指料開報25291點。

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即市走勢：

【09：00】人行開展1600億元人民幣逆回購操作，因今日有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1100億元人民幣。

【08：51】恒指黑期升約18點，報25164點；道指期貨升35點，報27894點。

【08：35】阿里巴巴 （09988） 幾家最大投資者，已將價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，部分原因是以應對美國可能制裁和迫使中概股退市的潛在風險。

阿里巴巴投資者紛將ADR轉換為港股 憂阿里巴巴遭制裁退市

【08：00】雲頂香港 （00678） 公布，首次債權人會議將於8月24日下午5時以虛擬會議的形式召開。會議上，公司將介紹並討論一個有秩序的程序，其旨於商定一個集團的有償債能力、有共識及互相附有條件的重組解決方案。

【郵輪股】雲頂香港：今日舉行首次債權人會議

【07：50】國藥 （01099） 中期母公司持有者應佔溢利28.95億元人民幣，按年下跌2.7%，每股基本盈利0.93元人民幣，不派中期息。

【業績】國藥中期按年少賺2.7% 不派中期息

【07：30】道指上周五升190點或0.7%，收報2,930點；標指收報3397點，升11點或0.3%；納指收報11311點，升46點或0.4%。標指本周第2次創收市新高，納指今年已第36次創收市新高。

港股ADR收報25291點，升178點或0.7%。恒指夜期收市升70點，報25136點，高水22點。

道指上周五升190點 騰訊ADR升5%領港股ADR升178點

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責任編輯：梁浩碩