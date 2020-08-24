【恒指夜期】ATM造好美團升逾8%騰訊升半成　恒指夜期彈50點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約18點 道指期貨升35點（不斷更新）

美股上周五上升，美國商業活動回升至擴張水平，加上蘋果股價造好，道指升190點。恒生指數高開238點，開報25352點，騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 領升下，恒生指數升幅曾擴大至逾400點，半日升369點。

焦點新聞：

【石Sir午市閒談】美團、滙豐、新地最新部署

【香港製造】邱騰華：美國禁「香港製造」標籤實施日期延至11月9日

【科網狂潮】京東小米美團破頂 騰訊阿里巴巴即將追落後？

【新股IPO】農夫山泉傳周二招股 市值逾1000億？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即市走勢：

【19：40】金管局將於2020至2022年度再次出任東亞及太平洋地區中央銀行會議（EMEAP）轄下金融市場工作小組（WGFM）主席。

金管局連任EMEAP轄下WGFM主席 任期兩年

【19：38】恒指夜期升50點，報25557點，高水5點。

【19：07】美股期貨再升，恒指夜期微彈32點，報25539點，低水13點。

【17：17】恒指夜期初段報25521點，升11點，低水31點。

【16：40】即月期指收報25510點，升444點或1.8%，低水42點。

【16：10】恒生指數升437點，收報25551點。國指升125點，收報10336點。主板成交1401億元。美團點評 （03690） 午後發力，績後升逾8%創新高。ATM其餘2股亦造好，騰訊 （00700） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。瑞聲 （02018） 績後倒跌逾1%。

【16：00】恒生指數U盤前升398點，報25511點。

【15：46】美團點評 （03690） 尾市升勢回順，升7.3%，報263.2元，午後曾高見272元創新高。

【15：42】港股尾市升約385點，恒生指數報25498點，升升384點。

【15：17】晶苑 （02232） 升逾16%，高見2.16元。創新及科技局局長薛永恆預料，下月初會為市民再次派發「銅芯抗疫」口罩，主要應對冬季疫情。

【異動股】晶苑曾升兩成 科技局局長薛永恆：9月再派銅芯口罩

【15：09】恒生指數升約400點，報25514點。

【14：26】美團點評 （03690） 愈升愈有，股價升近8%，高見264.8元創上市新高。

【13：56】恒生指數升約370點，報25484點。

【13：53】美團點評 （03690） 升逾5%，市值突破1.5萬億元。

【13：45】ATM 3股阿里巴巴 （03690） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 股價齊升4%。

【騰訊收購】騰訊私有化方案傳接近達成 樂遊科技午後曾升近5%

【13：43】美團點評 （03690） 升幅擴至逾4%，高見256元，市值突破1.5萬億元。

【13：35】美團點評 （03690） 午後抽升逾3%，高見254.4元創新高。

【13：19】瑞聲 （02018） 最新股價跌逾4%，報51.7元；舜宇 （02382） 亦倒跌近0.1%。

【13：07】瑞聲 （02018） 績後股價急挫，最多曾跌9%，低見49.1港元，最新倒跌逾1%。

【13：00】港股午後初段升約365點，報25479點。

【12：50】富力地產 （02777） 上半年純利下跌5.8%至39.17億元人民幣，派中期股息0.38元人民幣，相當於0.425306港元，較去年同期減少9.5%。

【業績】富力上半年少賺6% 中期息削近一成至0.38人幣

【12：45】康臣葯業 （01681） 中期盈利按年跌16%至2.09億元人民幣，派中期股息每股8仙，較去年同期少派兩成。

【業績】康臣葯業中期少賺16% 減派中期息至每股8仙

【12：35】恒指黑期於港股中午休市時段升約360點，報25507點。

【12：25】中海外 （00688） 上半年純利跌3.7%至205.3億元（人民幣，下同），派中期息每股45港仙，維持上年同期水平。

【業績】中海外半年賺少近4% 中期息不變每股45仙

【12：20】瑞聲科技 （02018） 公布，上半年盈利按年跌58%至3.2億元人民幣，每股中期息削75%至0.1港元。

【瑞聲業績】瑞聲科技半年少賺58% 股息削75%至0.1元

【12：05】蒙牛 （02319） 升半成，為升幅最大藍籌股；聯通逆市跌近3%，為表現最差藍籌股。

【12：00】恒生指數半日升369點，中午收報25483點。國指升100點，報10312點。主板成交739億元。友邦 （01299） 升逾4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾3%。中芯國際 （00981） 逆市跌逾2%。

【友邦股價】友邦獲大摩上調目標價 股價升逾4%

【11：46】港股中午收市前升約363點，報25477點。

【11：46】中芯國際 （00981） 股價逆市跌逾2%，低見25.05元。

【11：43】香港電視 （01137） 股價造好，升逾6%，破頂高見9.66元。

【異動股】港視下周放榜 股價漲近7%再破頂 市值逼90億元

【11：10】美蘭空港 （00357） 績後升逾8%，高見52.6元。美蘭空港半年收入減少25%至6.08億元人民幣，盈利跌71%至7961萬元人民幣，不派中期息。

【海南自貿】美蘭空港股價年內升7.5倍 半年少賺71%不派息

【11：08】瑞聲 （02018） 今公布業績，股價績前向上，升2.7%，高見55.85元。

【11：03】大市升勢略為回順，恒生指數升約340點，報25456點。

【10：47】美團點評 （03690） 績後反覆偏軟，股價跌1.1%，報242.4元。

【10：28】騰訊 （00700） 升近4.1%，高見539.5元；友邦 （01299） 升4.4%，高見78.5元，2股貢獻大市230點。

【10：25】微盟 （02013） 造好，股價升近7%，高見11.76元。

【10：11】恒生指數升幅擴大至400點，高見25520點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升逾3%領市。

【10：08】濠賭股逆市偏軟，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌0.7%。

【10：00】海螺水泥 （00914） 績後升近5%，高見60.9元。海螺水泥公布，截至今年6月底止按中國會計準則中期業績，純利160.69億元人民幣，按年升5.3%。

【業績】海螺水泥半年純利升3.3% 積極推進復工復產

【09：52】舜宇 （02382） 升1.5%；瑞聲 （02018） 升近2%。內地傳媒引述內地產業鏈消息指出，蘋果公司（美：AAPL）計劃今年推出4款5G手機，計劃在10月開售。

【iPhone12】傳蘋果iPhone12十月開售

【09：46】騰訊 （00700） 升幅擴大至4%，高見539.5元。另外，友邦 （01299） 升逾3%，高見77.7元。

【微信禁令】騰訊企業微信海外版易名為WeCom 內媒：與美國禁令有關

【09：43】新創建 （00659） 升逾7%，高見7.19元。新巴城巴股權易手，新創建宣布，旗下持有新巴及城巴股權的公司，以32億元賣給國際財團。

【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率 轉售予Templewater Bravo國際財團 新創建升逾7%

【09：41】美團點評 （03690） 倒升1.4%，高見249元。

【09：40】大市早段升幅擴大至約350點。恒生指數升344點，報25458點。

【09：38】康希諾 （06185） 績後跌逾1%，低見196.7元。康希諾上半年經營虧損由去年同期的8855萬元人民幣擴大至1.23億元人民幣；期內虧損及綜合虧損總額則由去年同期的6968萬元人民幣擴大至1億元人民幣。

康希諾半年虧損擴大至1億 研發開支按年增88%

【09：36】京東 （09618） 升逾2%，高見295元創新高，網易 （09999） 升逾2%，小米 （01810） 升逾1%。

【09：35】雲頂香港 （00678） 升逾3%，高見0.325元。

【09：32】美團點評 （03690） 跌逾2%，低見236.2元。美團點評上季收入按年升8.9%至247.2億元人民幣，經調整溢利錄27.2億元人民幣，不但扭轉首季度虧損，按年大增82%遠勝市場預期。

【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億 大勝預期逾60倍 股價績後偏軟跌0.4%（第二版）

【美團業績】美團點評上季日均2450萬單餐飲外賣 每單賺0.56人幣

【09：29】東風汽車 （00489） 跌1.3%：東風汽車發盈警，預期今年上半年淨利按年減少約60%。

【汽車股】東風汽車發盈警 料上半年淨利減少60%

【09：20】恒生指數高開238點，開報25352點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾3%；美團點評 （03690） 績後跌0.4%。

外電引述知情人士表示，特朗普政府正暗示包括蘋果（美：AAPL）等美國公司可以繼續在中國使用微信。

【微信禁令】騰訊ADR升5% 特朗普擬允許美企在華使用微信

【09：14】即月期指開報25201點，升135點或0.5%。

【09：00】人行開展1600億元人民幣逆回購操作，因今日有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1100億元人民幣。

【08：51】恒指黑期升約18點，報25164點；道指期貨升35點，報27894點。

【08：35】阿里巴巴 （09988） 幾家最大投資者，已將價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，部分原因是以應對美國可能制裁和迫使中概股退市的潛在風險。

阿里巴巴投資者紛將ADR轉換為港股 憂阿里巴巴遭制裁退市

【08：00】雲頂香港 （00678） 公布，首次債權人會議將於8月24日下午5時以虛擬會議的形式召開。會議上，公司將介紹並討論一個有秩序的程序，其旨於商定一個集團的有償債能力、有共識及互相附有條件的重組解決方案。

【郵輪股】雲頂香港：今日舉行首次債權人會議

【07：50】國藥 （01099） 中期母公司持有者應佔溢利28.95億元人民幣，按年下跌2.7%，每股基本盈利0.93元人民幣，不派中期息。

【業績】國藥中期按年少賺2.7% 不派中期息

【07：30】道指上周五升190點或0.7%，收報2,930點；標指收報3397點，升11點或0.3%；納指收報11311點，升46點或0.4%。標指本周第2次創收市新高，納指今年已第36次創收市新高。

港股ADR收報25291點，升178點或0.7%。恒指夜期收市升70點，報25136點，高水22點。

道指上周五升190點 騰訊ADR升5%領港股ADR升178點

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩