【阿里巴巴股價】阿里巴巴投資者紛將ADR轉換為港股　憂阿里巴巴遭制裁退市

▲ 阿里巴巴投資者紛將ADR轉換為港股 憂阿里巴巴遭制裁退市

阿里巴巴 （09988） 幾家最大投資者，已將價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，部分原因是以應對美國可能制裁和迫使中概股退市的潛在風險。阿里巴巴股價升3.2%，開報261元。

報道指，相關投資者包括淡馬錫、Baillie Gifford & Co以及Matthews Asia。據透露，地緣政治風險是這些主要股東將阿里巴巴ADR轉換成香港上市的阿里巴巴股票主因。

Creditease Wealth Management（Hong Kong）離岸資本市場投資主管Nelson Yan表示，很多長綫基金，特別是亞洲的基金，或正考慮將阿里巴巴ADR轉換成其香港上市股票，指美國對這些ADR的需求，已被蒙上了政治陰霾。

報道指，淡馬錫已將1210萬股（價值約30億美元）阿里巴巴股票的一半股份，從美國轉換成香港上市股票。

Matthews Asia第2季出售了近四分之三的美國阿里巴巴股票，其中大部分換成持有香港的H股或流向旗下基金。

另外，Baillie Gifford第2季度將1040萬股（價值約26.7億美元）的阿里巴巴ADR轉移為香港上市股票，相當於約其持股的五分之一。

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責任編輯︰梁浩碩