【郵輪股】雲頂香港升逾14%　今日舉行首次債權人會議

▲ 【郵輪股】雲頂香港：今日舉行首次債權人會議

雲頂香港 （00678） 公布，首次債權人會議將於8月24日下午5時以虛擬會議的形式召開。會議上，公司將介紹並討論一個有秩序的程序，其旨於商定一個集團的有償債能力、有共識及互相附有條件的重組解決方案。

雲頂香港股價平開後走勢向上，股價曾高見0.38元，最終收報0.36元，升14.3%，成交1098.4萬元。

雲頂香港早前公告，尚未就某些船舶建造資金而支付共約370萬歐元的若干費用，構成違約事件，並預期暫停所有向財務債權人付款而可能發生違約事件，擬邀請所有財務債權人參加會議，並提供金融債務重組及再融資方案。

雲頂香港表示，董事會將繼續盡可能保留更多集團的流動資金及履行董事會的受信責任並公平公正地對待其所有財務債權人。當董事會認為符合所有利益持份者的最大利益時，董事會應考慮根據既存條款支付到期的利息及租船費。同樣地，早前公布所提述的銀行費用為基於既存條款的費用及收費，公司現已支付該等銀行費用。

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責任編輯︰梁浩碩