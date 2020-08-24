【業績】國藥績後跌逾1%　中期按年少賺2.7%不派中期息

▲ 【業績】國藥中期按年少賺2.7% 不派中期息

國藥 （01099） 公布中期業績，國藥中期母公司持有者應佔溢利28.95億元人民幣，按年下跌2.7%，每股基本盈利0.93元人民幣，不派中期息。

國藥股價績後低開1.6%，開報19.2元。

期內，國藥毛利172.41億元人民幣，按年跌1.4%，毛利率8.46%，减少0.21百分點。經營溢利率3.53%，减少0.2百分點。收入2937.64億元人民幣，按年增長1%，因醫藥零售業務及醫療器械業務收入提升所致。

上半年實現銷售收入2037.64億元人民幣，其中藥品分銷業務受疫情的影響相對較大，業務收入按年下降4.4%。醫藥零售及醫療器械板塊分別升24.6%及23.6，業態佔比呈現進一步多元化趨勢。

集團表示，2季度的整體業務表現較1季度的低點明顯恢復，上半年業務按年變動遠高於行業平均水準。

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責任編輯︰梁浩碩