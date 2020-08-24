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【業績】國藥績後升0.5%　中期按年少賺2.7%不派中期息

即市財經 16:20 2020/08/24

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【業績】國藥中期按年少賺2.7%　不派中期息

國藥 （01099） 公布中期業績，國藥中期母公司持有者應佔溢利28.95億元人民幣，按年下跌2.7%，每股基本盈利0.93元人民幣，不派中期息。

國藥股價績後低開1.6%，開報19.2元，其後轉升，最終收報19.62元，升0.5%，成交1633.6萬元。

期內，國藥毛利172.41億元人民幣，按年跌1.4%，毛利率8.46%，减少0.21百分點。經營溢利率3.53%，减少0.2百分點。收入2937.64億元人民幣，按年增長1%，因醫藥零售業務及醫療器械業務收入提升所致。

上半年實現銷售收入2037.64億元人民幣，其中藥品分銷業務受疫情的影響相對較大，業務收入按年下降4.4%。醫藥零售及醫療器械板塊分別升24.6%及23.6，業態佔比呈現進一步多元化趨勢。

集團表示，2季度的整體業務表現較1季度的低點明顯恢復，上半年業務按年變動遠高於行業平均水準。

【業績】中國太保上半年少12% 保險業務收入增4.2%

【業績】紫金礦業中期多賺30% 不派息

【業績】中石化煉化半年多賺5%　新簽合同量增一成

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 國藥控股（01099）
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