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道指上周五升190點　騰訊ADR升5%領港股ADR升178點

即市財經 07:25 2020/08/24

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道指上周五升190點　港股ADR升178點

道指上周五升190點
美股上周五上升，美國商業活動回升至擴張水平，加上蘋果股價造好，道指升190點或0.7%，收報2,930點；標指收報3397點，升11點或0.3%；納指收報11311點，升46點或0.4%。標指本周第2次創收市新高，納指今年已第36次創收市新高。

港股ADR升178點
外電指特朗普政府正暗示包括蘋果（美：AAPL）等美國公司可以繼續在中國使用微信，騰訊 （00700） 美預託證券（ADR）收市升5%，折算539.2港元，較港收市價高4%，帶領港股ADR收報25291點，升178點或0.7%。恒指夜期收市升70點，報25136點，高水22點。

油價跌逾1%
原油價格跌逾1%。市場憂慮新冠肺炎疫情影響經濟及原油需求，紐約期油收報42.34美元，跌0.48美元或1.1%。布蘭特期油收報44.35美元，跌0.55美元或1.2%。

美滙指數升穿93水平
美國經濟數據勝預期，美元回升，美滙指數升穿93水平，報93.17，歐元兌美元報1.1801；美元兌日圓報105.88。

美國10年期債息報0.63厘。

紐約期金微升
金價回穩，紐約期金收報1947美元，微升0.5美元。現貨金於1936美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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