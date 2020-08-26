【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事

農夫山泉（新上巿編號：09633）在本周二（25日）開始招股，第二日孖展認購繼續升溫，截至周三（26日）旁晚已錄得逾291倍認購，反應熱爆。若未出手的股民，到底抽還是不抽？不妨先了解一下這間公司多一點。

1. 創辦人鍾睒睒

今年66歲的鍾睒睒是記者出身，曾於《浙江日報》做了5年記者，他是一名營銷高手，公司的宣傳策略全出自他的手，惟他的作風低調神秘，甚至被內地媒體形容為低調到國內鮮見。

1993年他創辦養生堂，2001年再以持股98.38%的養生堂斥資1710萬元（人民幣，下同）收購萬泰生物95%的股權。農夫山泉則於1996年9月創立。

去年鍾睒睒憑藉137.9億元財富，躋身福布斯2019中國富豪榜，排第186位。福布斯2020富豪榜，他的財富增至約141億元。內地媒體猜測，農夫山泉上市後，鍾睒睒身家可高達1300億元，有望超過萬達王健林家族。

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2. 上市前豪派息96億元

農夫山泉在2017至2019年共向原有股東派息約103億元；僅去年就派了96億元（約105億港元），較市傳78億港元的集資額多逾33%；作為大股東的鍾睒睒，按照佔股比例，在96億派息中應分得超過83億元。

此外，截至去年底，公司擁有可分派儲備為91.7億元（約100億港元），因資金充足而遭市場質疑是否有上市集資的需要。

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3. 中國市佔率第一、包裝飲用水全球第二

農夫山泉在2019年以20.9%的市佔率居行業第一，同時也是全球第二大包裝飲用水企業。2019年公司包裝飲用水收入佔比為59.7%，毛利率為60.5%，是毛利率水平最高的品類。近年，公司針對不同場景、人群推出了特定包裝飲用水，差異化的升級產品或將成為品類新的增長點。

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4. 賣水好過賣石油？

數月前石油價格大跌，期油甚至一度出現負值，多家油企因而盈利大倒退甚至出現虧損，市場更預期有百家油企將會結業。不過，農夫山泉去年收入240億元，按年增長17.3%；錄得溢利約50億元，按年增長37%。相比起過去一直被視為黑金的石油，原來賣水還要賺錢，

有市場人士粗略計算，一桶礦泉水的價格接近一桶原油的兩倍。中石油（00857）和中海油（00883）去年的毛利率只得20%左右，惟農夫山泉去年毛利率則為55.4%。

然而，毛利率高其實是因為成本很低。所以有句笑話：「原來是賣瓶子，順便送水。」

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5. 包裝是瓶裝飲用水最大的成本

2019年公司在生產銷售過程中，PET、紙箱、標籤及收縮膜等用於包裝的材料，就佔了成本的63.1%。



農夫山泉的原材料主要為生產瓶身的PET、糖及果汁等，該部分成本於2017年至2019年分佔銷售成本總額的43%、44.1%及43.4%。包裝材料主要包括紙箱、標簽及收縮膜等，該部分成本於期內佔銷售成本總額的比例分別為31.4%、31.1%及31.5%。其中，PET是原材料成本中最大的組成部分，期內分別佔銷售成本的29%、31.9%及31.6%。

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記者：張以正