【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球

過去大半年，新冠肺炎疫情下本港經濟前景未明，最近二手市場減價幅度更明顯，不時出現業主大幅劈價、甚至蝕讓離場的個案。日前屯門滿名山錄得一個3房單位成交，業主劈價高達33%，帳面更蝕讓達174萬元。記者翻查資料，發現該單位原業主採用了由發展商提供的名為「1838一按計劃」，又俗稱「呼吸Plan」的按揭計劃，不排除業主為免捱貴息，寧願蝕讓也要走貨為上。

相關文章:【樓市現象】慘受港島藍籌屋苑冧價牽連 北角康澤花園勁減140萬沽出



事實上，為吸引買家入市，發展商數年前開始推出俗稱「呼吸PLAN」的免入息審查兼高成數按揭方案，意思是買家只要「有呼吸」，就可毋須通過壓力測試或提交入息證明，都會獲發展商批出高成數一按及二按貸款優惠。這類按揭方案於2016年間十分盛行，其特色是首2至3年可以「免息免供」，但當踏入第3至4年，業主的供樓利息便會大幅上升。因此，若採用「呼吸PLAN」的業主滿3年免息期後，如未能成功轉按至銀行較低息的按揭，又未有足夠資金上會，惟有急急出貨離場，因此去年以來，市場出現不少採用「呼吸PLAN」的業主需要減價賣樓，甚至蝕讓個案。

相關文章:【樓市現象】豪宅屋仔業主爭相壯士斷臂離場 溱喬13年貨慘蝕350萬



翻查資料，嘉里建設（00683）於2015年推出滿名山首批單位，並於2016年5月推出「1838一按計劃」，發展商透過同系財務公司提供80%一按，1838天內「供息不供本」，首年免息，第2、3年為P減4％、第4、5年為P（P為5%），申請人士無需收入證明，只需提供個人財務資料。上述「1838一按計劃」一推，即吸引不少買家採用，不過數年後，滿名山也相繼錄得多宗採用上述按揭計劃的二手蝕讓成交，蝕讓金額約10多萬至數十萬元不等。

日前該盤再多錄一宗蝕讓成交，業主帳面蝕讓金額高達174萬元。利嘉閣地產助理分區經理陳龍勳表示，該行新近促成屯門滿名山滿庭12座中層B室的二手成交，單位實用面積約905方呎，屬三房一套間隔。原業主早於去年初叫價1,450萬元放售，及後經多次減價，減至本月980萬元續放售，而近日終以960萬元成功沽出物業，當中累減490萬元或約33%，折合實用面積呎價約10,608元。

相關文章:【樓市現象】業主睇淡前景 趁SSD鬆綁急沽貨 形品‧星寓劈210萬沽 低市價4%



據悉，原業主於2016年10月，以約1,134.7萬元購入上述單位。持貨約4年，現轉手帳面蝕讓約174.7萬元，若計入印花稅、代理佣金等費用，原業主蝕讓金額或高達200萬元，可算是該盤近年蝕讓「最甘」的個案。本刊記者據以上由代理提供的資訊，翻查滿名山的成交記錄冊，發現以上原業主的一手成交記錄，原業主選用由發展商嘉里提供的「1838一按計劃」購入單位，也獲發展商提供印花稅津貼，可見「呼吸Plan」下，市場再添多一單蝕讓個案。

相關文章:【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤



如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者:陳詠妍