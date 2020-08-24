美國墨西哥灣沿岸 面對雙颶風襲擊

兩個熱帶風暴「馬可」跟「勞拉」正在接近美國墨西哥灣區，料下周同一時間登陸美國並轉變為颶風，若屆時噩夢成真，將成為60年以來首次有雙颶風襲擊美國，可能造成數十億美元計損失。「馬可」預計最快美國時間周一登陸。

美國國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴「馬可」加強至接近颶風的強度，目前處於墨西哥灣海域，預計將給當地沿岸部分地區帶來威脅生命的風暴潮，挪威國家石油公司撤出在墨西哥灣的Titan原油生產平台的員工。

來向南方且較小的颶風「馬可」，最高持續風速為每小時75英里，「勞拉」位於海地太子港西北70英里處，最高持續風速每小時50英里，並有潛力加強。雙颶風目標襲擊區域是新奧爾良，正是15年前遭颶風卡特里娜摧毁的同一地區。

據美國內政部說法，雙颶風已導致海上能源平台撤離，約13%的石油和4%天然氣生產已關閉。環境人員預計「勞拉」在本周稍後時間，將至少增強成為一級颶風。

對能源市場更大威脅，是風暴登陸因豪雨造成的氾濫，美國超過45%煉油設施位於墨西哥灣沿岸，天然氣處理量也超過一半。

多間油企已採取撤離行動，英國石油4個操作平台撤員，並開始停產；荷蘭蜆殼亦疏散員工及關閉廠房。

專家指目前估算損失很棘手，因為颶風軌迹存在不確性，若按現時預測，損失約為10億美元；但若勞拉向西轉動，更吹近休斯敦，損失可能增至50億美元；而若風暴襲擊新奧爾良，損失可能在20億至30億美元之間。

氣象專家警告指，勞拉進入海灣後，有可能成為三級或更強風暴。