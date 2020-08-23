【京東9618】京東宣布暫停和這物流巨企合作　原因係...

近日騰訊（00700）系企業之一, 內地大型網購平台京東（09618）宣佈暫停與阿里巴巴（09988）為大股東的申通快遞（深：002468）合作，京東以合同到期為理由，停止京東內商戶使用申通發貨。背後主因實為京東物流不能在阿里巴巴的平台發貨。

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京東於上月在賣家論壇裡發出《關於合作快遞服務調的通知》，文中要求商戶停用申通等幾家快遞公司，並呼籲立即切換快遞供應商，否則將影響到正常發貨。京東平台的商戶指，現時仍可選擇經申通快遞發貨，但8月31日之後則無法查看申通的物流信息。

京東解釋，阿里巴巴現為申通快遞的大股東，早前京東物流提出想與阿里旗下電商平台的合作，卻得不到阿里方面的回應。這樣有違「公平、對等、共贏」的合作原則，所以只能暫停合作。申通一方回應指，此事與其服務質量無關，將會與京東進一步協商。申通與京東開放平台的合同早在去年中已到期，但雙方並未就續約達成共識。

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