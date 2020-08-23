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【科網狂潮】京東小米美團破頂　騰訊阿里巴巴即將追落後？

即市財經 22:41 2020/08/23

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美團 （03690） 早前未獲納入恒指，惟其股價卻依然強勢，上周五（21日）高見247.4元再創新高。另方面，京東 （09618） 業績後亦展現出升勢，高見291元歷史新高；就連上市以來長期潛水的小米 （01810） 亦已破頂。相反，市值最大的科網龍頭騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 表現相對落後，後市能否追上？

按照上周五美股表現，騰訊ADR折合報538.4港元，較港股收市價升4%，阿里巴巴美股折合亦較港股高2.16%。消息面上，美國總統特朗普稱美國公司可繼續在中國使用微信（WeChat），令外界對於騰訊被美國針對的憂慮減少。

中美關係惡化礙騰訊及阿里巴巴股價

事實上，過去一段時間中美關係惡化是令騰訊與阿里巴巴升勢落後的原因。其中，騰訊旗下WeChat成為美國直接針對的對像，令市場亦對股票有戒心。騰訊在美國資產眾多，包括王牌遊戲《英雄聯盟》開發商Riot Games，及眾多知名企業股權，而騰訊近年亦積極布局在海外遊戲市場擴張，因此美國政府對騰訊的態度尤關重要。相反，美團、京東等主營業務在中國，基本上不會受中美關係所影響，因此其股價相對強勢。

雖然阿里巴巴業務不受美國制裁影響，但由於在封殺微信後一度被特朗普曾「點名」，其股價走勢或多或少受到影響。另外，阿里巴巴主要投資者、日本軟銀集團（Softbank）利用阿里巴巴股份套現的憂慮，同樣不利其股價。

螞蟻集團上市 阿里巴巴有望追落後

不過，騰訊ADR強勁表現反映其股價潛力仍強，但由於其今年已累積了相當升幅，後市表現仍要視乎大市。而阿里巴巴追落後的潛力更大，阿里巴巴上季雲業務收入大增59%，隨着未來數年雲服務需求爆發性增長，阿里巴巴中長綫表現可期。另外，阿里巴巴被納入恒指後，將會獲指數基金等被動型資金追捧，加上萬眾期待的螞蟻集團上市，向來在「ATMX」中表現落後的阿里巴巴，未來一段時有望爆發。

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編輯：侯景成

香港股票 美股 股票 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700） 遊戲 微信

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