【中國經濟】上半年小微企不良貸4000億 中銀保監：接近容忍限度

▲ 中銀保監指，小微企不良貸款餘額4000億元人民幣，今年以來增逾9%。（資料圖片）

人民銀行旗下的《金融時報》報道，截至今年6月底止，不良普惠型小微貸款餘額4000億元（人民幣‧下同），不良貸款率2.99%。中銀保監發言人指，目前的不良貸款水平已接近原訂的容忍限度，但整體信用風險仍然可控。

中銀保監發言人受訪時表示，6月底的不良普惠型小微貸款餘額，較年初增加9.25%，不良率2.99%，較各項貸款的不良率高0.88個百分點。

發言人續指，目前的不良率已接近原訂的容忍限度，但考慮到疫情是「世紀性災難」，要經濟完全恢復正常，需要金融業更大貢獻，因此近期的金融風險成本上升是「既正常亦必要」，目前信用風險整體完全可控。

今年上半年商業銀行淨利潤按年跌9.4%，銀保監發言人解釋主要有兩大原因，分別是：向實體經濟讓利，以及加大不良處置及撥備力度。

單計今年上半年，銀行業金融機構累計處置不良貸款1.1萬億元，按年增加1689億元；並按預期貸款損失原則，進行撥備1.3萬億元，按年升34.4%。

根據今年實際情況，發言人預計銀行系統全年處置不良資產3.4萬億元左右，較去年增加1.1萬億元。

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