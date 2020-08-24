【旅業寒冬】冀旅遊業復甦　Airbnb看重本地遊角色

▲ Airbnb台灣暨香港公共政策與傳播事務資深經理馬培治認為，該企以社區為本的服務模式，當跨境旅遊重新開放時，有助加快業界復甦的步伐。(圖片提供:Airbnb)

網上租房平台Airbnb上星期正式向美國證監會（SEC）以保密存檔方式申請新股上市，外界有評論指此舉動或屬旅遊業未來反彈在望的先兆。而Airbnb日前接受本報訪問時指出，雖然短期內旅遊業界發展視乎疫情，角色較為被動，但仍可集中於推出措施，讓旅客對日後出遊的安全與衛生上保持信心，同時亦看好本地遊在日後旅遊業的角色。

Airbnb台灣暨香港公共政策與傳播事務資深經理馬培治強調，即使在疫情爆發之前，本地遊在香港屬一項快速增長的旅遊趨勢，但疫情後仍錄得增長。他分享在6月，即本地疫情爆發第三波之前，於該平台的本地遊住宿預訂服務按年增15%。

港人接受本地遊 尋獨立屋廚房

他指出，雖然香港人不能赴外地旅遊，但就有不少港人轉而尋求本地的渡假選擇，「獨立屋（house）」與包括廚房設施的出租選項較受歡迎，而且亦有不少用戶尋找九龍半島的市區住宿選項，並非單一集中於鄉郊離島。他另補充，去年該平台於香港有約13,000個有效房源，疫情爆發後未見有明顯變化，而去年共接待約54萬房客人次。

他認為，Airbnb以社區為本的服務模式，當跨境旅遊重新開放時，可以加快業界復甦的步伐。他承認，未來數月旅遊業的發展難以預測，很視乎疫情發展以及各地政府的措施，業界角色難免被動，但亦認為旅遊業界可以做的，是及早進行各種準備工作，重點在重建旅客信心，當政府推出開放旅遊的措施時，可以馬上準備迎接旅客。

該企上月推出「深度清潔計劃」，為房東提供清潔與消毒標準的指南，房東可以申請加入計劃。馬培治解釋，加入計劃的房間將會在網站上有標籤顯示，讓旅客分辨，亦冀藉此帶動業界加強住宿房間的清潔。

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調查估計去年Airbnb為全港製造5300個就業

Airbnb今日發布一份委託牛津經濟研究院所進行的調查，指Airbnb於去年帶動5,300個就業機會，並為家庭、小型企業和社區創造商機。報告指，Airbnb致力推廣旅遊業，亦增加旅客的當地消費活動，於2019年，每名Airbnb旅客在港平均消費5,900港元，旅客消費總額達到31.1億元，71%的旅客消費用於香港餐廳和購物。估算旅客在Airbnb平台上平均每花費775元，就會帶來3,600元的額外本地消費。

▲ 針對旅客不能出遊，Airbnb亦推出多元化的線上體驗活動。(圖片提供:Airbnb)

牛津經濟研究院亞洲經濟諮詢主管James Lambert解釋研究時指出，Airbnb在亞太地區的發展步伐有不同，包括較成熟的澳洲紐西蘭，Airbnb對經濟的影響更顯著，而香港於區內屬於中游。惟他分析，亞太旅遊市場，在疫情前的增長非常快速，相比下香港較早已踏入旅遊業的成熟期，或與區內整體趨勢有部分出入。

記者：周俊霖