  • 30°C
香港時間 : 2020824日 (一) 10:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】共和黨大會今召開 特朗普料破例連續4晚演說

環球政治 10:01 2020/08/24

分享：

繼民主黨之後，本星期輪到美國共和黨舉行全國代表大會，提名特朗普爭取連任。面對眾多共和黨建制派人士杯葛甚至倒戈，現任總統特朗普據報將會打破慣例，一連四晚亮相並發表演說，更邀來之前做真人騷《飛黃騰達》的製作人幫手；而特朗普接受共和黨提名的演說，據報選擇在白宮舉行，將打破白宮不涉政黨活動的慣例，勢引發民主黨不滿。

【美國大選】「拜登令美國失敗半世紀」特朗普踩場拉票

【美國大選】拜登演說獲霍士極高評價「交出全疊打」

共和黨代表大會於周一（24日）揭幕，一連舉行4晚，至周四（27日）結束。有別於民主黨以視像方式舉行，共和黨無懼新冠肺炎疫情威脅，維持以傳統方式舉行。

按美國政界傳統，總統候選人一般只會在代表大會最後一晚發表接受提名的演說，但《紐約時報》報道，特朗普有意打破這項慣例。

報道指，特朗普由周一晚起，一連4晚、每晚10時也會發表演說，並將與真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）的兩名前製作人合作，期望力壓上周的民主黨大會。

根據特朗普幕僚披露，特朗普每晚演說，是希望有機會在整個大會過程期間，反駁民主黨對他的指控和批評，特別在處理新冠肺炎問題上。

【美國大選】特朗普姐姐批特朗普殘酷 踢爆曾請槍考試

【美國大選】眾議院通過法案保障郵寄選票運作 特朗普：民主黨選票騙局

此外，在周四晚的接受提名演說，特朗普將會在白宮發表，同樣是打破了美國政界慣例。兩黨總統向來不會在白宮舉行政黨演說，避免把政黨活動帶入白宮。

共和黨代表大會未對報道置評。

由於不少共和黨建制派的老牌政客明言不會支持特朗普，令預定出席大會發表演說的重磅政客大為減少。

根據霍士新聞（Fox News）報道，現已確定的演說嘉賓包括前任美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）、眾議院少數黨領袖麥卡鍚（Kevin McCarthy）、南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）、參議員恩斯特（Joni Ernst）和斯科特（Tim Scott）。

其餘講者還有副手彭斯（Mike Pence）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和特朗普4名成年子女。連同特朗普本人在內，其家族成員便在已知講者名單佔據了一半。

【美國大選】拜登：若當選會聽科學家話封城 防範第二波疫情

【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登

目前已知的講者有一半都是特朗普家族成員。

責任編輯：陳啟賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

相關文章

【美國大選】特朗普姐姐批特朗普殘酷 踢爆曾請槍考試
2020/08/23
【美國大選】特朗普姐姐批特朗普殘酷 踢爆曾請槍考試
【美國大選】眾議院通過法案保障郵寄選票運作 特朗普：民主黨選票騙局
2020/08/23
【美國大選】眾議院通過法案保障郵寄選票運作 特朗普：民主黨選票騙局
【美國大選】拜登：若當選會聽科學家話封城 防範第二波疫情
2020/08/23
【美國大選】拜登：若當選會聽科學家話封城 防範第二波疫情
【美國大選】拜登演說獲霍士極高評價「交出全疊打」
2020/08/21
【美國大選】拜登演說獲霍士極高評價「交出全疊打」
【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登
2020/08/21
【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登
總統大選 選舉 政治 彭斯 特朗普 白宮 美國共和黨 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【德國疫情】德科學家自製感染群組? 搞大型音樂會研究病毒傳播
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本疫情】擬下月放寬入境限制 260萬人受惠
【日本疫情】擬下月放寬入境限制 260萬人受惠
瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高
瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高
【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登
【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間23:00）
被特朗普笑疫情爆發 新西蘭：美國日增4萬確診
被特朗普笑疫情爆發 新西蘭：美國日增4萬確診
【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格
【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格