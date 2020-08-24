【美國大選】共和黨大會今召開 特朗普料破例連續4晚演說

繼民主黨之後，本星期輪到美國共和黨舉行全國代表大會，提名特朗普爭取連任。面對眾多共和黨建制派人士杯葛甚至倒戈，現任總統特朗普據報將會打破慣例，一連四晚亮相並發表演說，更邀來之前做真人騷《飛黃騰達》的製作人幫手；而特朗普接受共和黨提名的演說，據報選擇在白宮舉行，將打破白宮不涉政黨活動的慣例，勢引發民主黨不滿。

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共和黨代表大會於周一（24日）揭幕，一連舉行4晚，至周四（27日）結束。有別於民主黨以視像方式舉行，共和黨無懼新冠肺炎疫情威脅，維持以傳統方式舉行。

按美國政界傳統，總統候選人一般只會在代表大會最後一晚發表接受提名的演說，但《紐約時報》報道，特朗普有意打破這項慣例。

報道指，特朗普由周一晚起，一連4晚、每晚10時也會發表演說，並將與真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）的兩名前製作人合作，期望力壓上周的民主黨大會。

根據特朗普幕僚披露，特朗普每晚演說，是希望有機會在整個大會過程期間，反駁民主黨對他的指控和批評，特別在處理新冠肺炎問題上。

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此外，在周四晚的接受提名演說，特朗普將會在白宮發表，同樣是打破了美國政界慣例。兩黨總統向來不會在白宮舉行政黨演說，避免把政黨活動帶入白宮。

共和黨代表大會未對報道置評。

由於不少共和黨建制派的老牌政客明言不會支持特朗普，令預定出席大會發表演說的重磅政客大為減少。

根據霍士新聞（Fox News）報道，現已確定的演說嘉賓包括前任美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）、眾議院少數黨領袖麥卡鍚（Kevin McCarthy）、南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）、參議員恩斯特（Joni Ernst）和斯科特（Tim Scott）。

其餘講者還有副手彭斯（Mike Pence）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和特朗普4名成年子女。連同特朗普本人在內，其家族成員便在已知講者名單佔據了一半。

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▲ 目前已知的講者有一半都是特朗普家族成員。

責任編輯：陳啟賢

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