【盈警盈喜】邵氏兄弟料上半年盈轉虧　一文看清企業業績預告

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為周日（23日）起各企業盈喜盈警消息：

【盈警】

邵氏兄弟 （00953） 預期，上半年盈轉虧，主要由於電影及劇集以及藝人及活動管理業務的貢獻減少所致，同時新冠肺炎疫情已削弱中港娛樂行業的整體情緒，若干電影及劇集項目的上映及發展被推遲，及藝人及活動管理業務外部商業活動減少。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

中國興業 （00132） 預期，上半年盈轉虧，淨虧損料約1793.9萬元，主要由於可確認入損益的發展丹灶產業園之政府補貼及補償減少4077.9萬元。

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中核國際 （02302） 預期，上半年盈轉虧，淨虧損不少於300萬元，主要由於毛利下降約180萬元，美元貶值導致淨滙兌損失約150萬元等。

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訓修實業 （01962） 預期，除所得稅後利潤將較去年同期的除所得稅後利潤約4790萬元錄得大幅下降，主要由於產品銷售向客戶提供特別折扣；及不利市況導致產品組合由銷量較低但利潤較高的人髮接髮產品轉向銷量較高但利潤較低的辮子產品。

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大冶有色金屬 （00661） 預期，上半年將錄得淨虧損，主要由於2月至3月疫情期間，礦山停產、冶煉廠低負荷生產、集團硫酸銷售業務的下游客戶停工、及公司主要產品生產及銷售均欠佳。

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東風集團 （00489） 預期，上半年純利減少約六成，但次季以來，各基地生產運營逐步恢復正常水平，期內銷量跑贏大市，有效減緩上半年效益下滑趨勢。

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MI能源 （01555） 預期，上半年淨虧損顯著增加，預計介乎7.5億至9億元人民幣之間，主要歸因於以下因素油價大幅下跌導致中國業務實現的石油銷售淨收益下降，集團於中國的不動產、工廠 及設備以及無形資產產生預期減值虧損。

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首控集團 （01269） 預期，上半年除稅前虧損擴大約80%至220%，主要由於按公平值計入損益之金融資產的不利公平值變動而產生的未變現（非現金）虧損，及預期信貸虧損以及商譽、有形及無形資產減值虧損等引致。

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浩澤淨水 （02014） 預期，上半年盈轉虧，虧損介乎12億至15億元人民幣，主要由於新冠肺炎疫情對全球經濟環境的不利影響，集團向受疫情影響的客戶提供租金優惠，同時逾期金額增加而增加了對應收和其他應收款的減值準備等。

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北京燃氣藍天 （06828） 預期，上半年純利約8146.4萬元，減少49.1%，主要由於新型冠狀病毒疫情影響，天然氣消費需求下降，導致集團天然氣業務銷氣量及銷售價格均有所下滑，特別是天然氣貿易業務及加氣站業務的收益及毛利降幅較大等。

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【盈喜】

順泰控股 （01335） 預期，上半年虧轉盈，純利不超過200萬元，業績好轉主要由於用於製造聚丙烯雙向拉伸薄膜的石油相關原材料價格下降，從而促進所出售商品的成本降低；採取緊縮財政措施促進行政開支減少約600萬元以降低疫情對集團運營的影響。

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信利國際 （00732） 預期，上半年純利大幅增加約1.1倍至近3億元，主要由於分佔聯營公司虧損轉為分佔聯營公司利潤。

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