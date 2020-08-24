【盈警盈喜】赤子城科技料上半年虧損不超過 300萬人幣　一文看清企業業績預告

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為周日（23日）起各企業盈喜盈警消息：

【盈警】

赤子城科技 （09911） 預期，上半年虧損不超過300萬元人民幣，淨利潤及經調整淨利潤按年減少不多於80%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

正乾金融控股 （01152） 預期，上半年虧損將減少約300萬元 。 因為毛利較去年同期增加約300萬元。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

中國全通 （00633） 預期，上半年虧損減少至不少於2.54億元，主要是營運所得毛利增加；金融資產的減值虧損減少；及計息借款的融資成本下跌。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

利寶閣 （01869） 預期今年上半年應佔虧損擴大至不少於2200萬元，去年同期應佔虧損約940萬元，主要因集團酒樓的收益較去年同期整體減少所致。疫情及強制性社交疏遠措施迫使本 集團酒樓暫停營業或嚴重減少酒樓營業時間。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

南方通信 （01617） 預期今年上半年未經審核經營虧損約400萬至600萬元（人民幣，下同），去年同期盈利為5210萬元，主要因疫情影響，上下游產業鏈遭遇較長時間停工，導致公司業績下滑及上半年期間光纜的銷售單價比2019年同期相比大幅度下降，導致收入下滑。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

高富集團 （00263） 預期今年上半年未經審核綜合虧損約2.47億元，去年同期為7087萬元。公司預期，集團於聯營公司權益之投資撥備約1.65億元。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

泰坦能源技術 （02188） 預期今年上半年虧損約1500萬元至2000萬元（人民幣，下同），主要因收益及毛利受疫情影響而減少；及集團的金融資產減值虧損所致。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

新灃集團 （01223） 預期今年上半年虧損介乎1.5億元至1.75億元（人民幣，下同），去年同期淨利潤錄4200萬元，主要因按公平價值計量的金融資產之公平價值虧損7200萬元、存貨撥備約為1800萬元、投資物業的公平價值減少約700萬元，及疫情爆發導致集團若干數目業務活動中斷，集團的經營營業額已大幅減少所致。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

金奧國際 （00009） 預期今年上半年應佔綜合虧損淨額約1.16億元，去年同期虧損為6300萬元，主要因已確認融資成本約6800萬元及發展中物業撇減約2400萬元。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

西王置業 （02088） 預期今年上半年由盈轉虧，綜合虧損錄100至200萬元（人民幣，下同），去年同期為1230萬元，主要因銷售物業產生的營業額減少；期內銷售物業產生之毛利因銷售組合變動而減少。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

邵氏兄弟 （00953） 預期，上半年盈轉虧，主要由於電影及劇集以及藝人及活動管理業務的貢獻減少所致，同時新冠肺炎疫情已削弱中港娛樂行業的整體情緒，若干電影及劇集項目的上映及發展被推遲，及藝人及活動管理業務外部商業活動減少。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

中國興業 （00132） 預期，上半年盈轉虧，淨虧損料約1793.9萬元，主要由於可確認入損益的發展丹灶產業園之政府補貼及補償減少4077.9萬元。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

中核國際 （02302） 預期，上半年盈轉虧，淨虧損不少於300萬元，主要由於毛利下降約180萬元，美元貶值導致淨滙兌損失約150萬元等。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

訓修實業 （01962） 預期，除所得稅後利潤將較去年同期的除所得稅後利潤約4790萬元錄得大幅下降，主要由於產品銷售向客戶提供特別折扣；及不利市況導致產品組合由銷量較低但利潤較高的人髮接髮產品轉向銷量較高但利潤較低的辮子產品。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

大冶有色金屬 （00661） 預期，上半年將錄得淨虧損，主要由於2月至3月疫情期間，礦山停產、冶煉廠低負荷生產、集團硫酸銷售業務的下游客戶停工、及公司主要產品生產及銷售均欠佳。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

東風集團 （00489） 預期，上半年純利減少約六成，但次季以來，各基地生產運營逐步恢復正常水平，期內銷量跑贏大市，有效減緩上半年效益下滑趨勢。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

MI能源 （01555） 預期，上半年淨虧損顯著增加，預計介乎7.5億至9億元人民幣之間，主要歸因於以下因素油價大幅下跌導致中國業務實現的石油銷售淨收益下降，集團於中國的不動產、工廠 及設備以及無形資產產生預期減值虧損。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

首控集團 （01269） 預期，上半年除稅前虧損擴大約80%至220%，主要由於按公平值計入損益之金融資產的不利公平值變動而產生的未變現（非現金）虧損，及預期信貸虧損以及商譽、有形及無形資產減值虧損等引致。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

浩澤淨水 （02014） 預期，上半年盈轉虧，虧損介乎12億至15億元人民幣，主要由於新冠肺炎疫情對全球經濟環境的不利影響，集團向受疫情影響的客戶提供租金優惠，同時逾期金額增加而增加了對應收和其他應收款的減值準備等。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

北京燃氣藍天 （06828） 預期，上半年純利約8146.4萬元，減少49.1%，主要由於新型冠狀病毒疫情影響，天然氣消費需求下降，導致集團天然氣業務銷氣量及銷售價格均有所下滑，特別是天然氣貿易業務及加氣站業務的收益及毛利降幅較大等。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

【盈喜】

大中華地產控股 （00021） 預期上半年扭虧，錄得溢利介乎約700萬元至900萬元，因換算集團之金融負債產生之匯兌收益增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

福森藥業 （01652） 預期今年上半年股東應佔溢利按年增加不少於4成，主要因市場需求增加、集團的合營企業江西永豐康德醫藥的收益貢獻；及部分今年上半年延長購股權的行使期確認的費用所抵銷的綜合影響所致。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

順泰控股 （01335） 預期，上半年虧轉盈，純利不超過200萬元，業績好轉主要由於用於製造聚丙烯雙向拉伸薄膜的石油相關原材料價格下降，從而促進所出售商品的成本降低；採取緊縮財政措施促進行政開支減少約600萬元以降低疫情對集團運營的影響。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

信利國際 （00732） 預期，上半年純利大幅增加約1.1倍至近3億元，主要由於分佔聯營公司虧損轉為分佔聯營公司利潤。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]