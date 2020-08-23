【網民熱話】疫情生計不受影響 網民股票市場獲利人工3倍

自從疫情後，很多人的生計受到影響，不過有網民就在討論區「曬命」表示自從疫情開始，收入大增三倍。令人相當羨慕。

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該名網民表示，收入（人工）增加三倍主要因為從股票市場得利。那名網民致富靠以下股票為主，TESLA、Face book，Amazon、AAPL、Netflix 以及 Google。

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樓主問及有沒有其他網民都從股票市場獲利，有人表示大賺7位數字，另外有人表示大賺25萬元，完全不受疫情影響，令其他網民眼紅，大嘆有錢人越發達，窮人越窮，相當不是味兒。

責任編輯：翁嘉陽

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