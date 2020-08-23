【網購商機】FoodWalker設網上食材批發平台　推獨特食材吸客

▲ FoodWalker於去年新成立，主要從事供應商和餐廳銷售。

近年網購盛行，食材批發亦發展網購事業。餐飲食材網購平台FoodWalker（小辦手），其創辦人之一廖明軒接受本報專訪時表示，傳統食材批發經電話下單，交易時易有失誤，加上食肆難以比較同類貨品的價格，故他初期斥10萬至20萬元，開設平台將食材批發數碼化。

FoodWalker於去年新成立，主要從事供應商和餐廳銷售，現時有售15至20款急凍肉類，用戶只要在平台選擇食物種類，即可比較不同供應商，同類型貨品的價錢、數目和產地，直接下單毋須擔心下錯單，惟暫時只限已登記的餐廳使用。

▲ 餐飲食材網購平台FoodWalker創辦人之一廖明軒表示，成立初期斥10萬至20萬元。（FoodWalker提供）

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餐廳少用新鮮肉 先攻急凍肉類

該平台以銷售急凍食材起家，原因有兩個：首先餐廳少用新鮮食材，一般只選用新鮮蔬菜，肉類會揀選急凍肉；其次新鮮食材價格波動較大，但於平台上架後需預設售價，難以每日更改，不便於日常運作。廖稱，由於大部份餐廳有穩定供應商提供貨源，部份小店的負責人年紀較大，不太願意接受網購。他便將平台定位於針對年輕負責人的餐廳，提供有較高獨特性的產品，例如軟餐食品（讓吞嚥困難者進食）吸客。

惟新冠肺炎疫情下，該平台生意亦受到打擊。他表示，本港2月至3月疫情大爆發時，生意額隨餐廳生意急跌而下跌，每月僅數萬元，只是疫情緩和後逐步回復。他續指，6至7月期間，平均每月定單金額達20萬至30萬元，目前有100家餐廳，平均活躍下單用戶佔6成至7成。

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疫情多人在家煮食 增網購零售平台

疫情下餐廳生意大跌，惟港人更常留在家中親自煮食。廖明軒表示，平台夥同部份願意銷售零售市場的供應商，加開企業對消費者（B2C）網購平台。他稱，疫情緩和時4月至5月生意額為4千至5千元，爆發第三波後生意額即增加，6月至8月達2萬至4萬元。

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記者：馬意文