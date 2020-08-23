  • 30°C
香港時間 : 2020823日 (日) 20:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網購商機】FoodWalker設網上食材批發平台　推獨特食材吸客

商業 20:17 2020/08/23

分享：

FoodWalker於去年新成立，主要從事供應商和餐廳銷售。

近年網購盛行，食材批發亦發展網購事業。餐飲食材網購平台FoodWalker（小辦手），其創辦人之一廖明軒接受本報專訪時表示，傳統食材批發經電話下單，交易時易有失誤，加上食肆難以比較同類貨品的價格，故他初期斥10萬至20萬元，開設平台將食材批發數碼化。

FoodWalker於去年新成立，主要從事供應商和餐廳銷售，現時有售15至20款急凍肉類，用戶只要在平台選擇食物種類，即可比較不同供應商，同類型貨品的價錢、數目和產地，直接下單毋須擔心下錯單，惟暫時只限已登記的餐廳使用。

餐飲食材網購平台FoodWalker創辦人之一廖明軒表示，成立初期斥10萬至20萬元。（FoodWalker提供）

【疫市筍工】HKTVmall聘管理見習生　月薪高達$28,000

餐廳少用新鮮肉　先攻急凍肉類
該平台以銷售急凍食材起家，原因有兩個：首先餐廳少用新鮮食材，一般只選用新鮮蔬菜，肉類會揀選急凍肉；其次新鮮食材價格波動較大，但於平台上架後需預設售價，難以每日更改，不便於日常運作。廖稱，由於大部份餐廳有穩定供應商提供貨源，部份小店的負責人年紀較大，不太願意接受網購。他便將平台定位於針對年輕負責人的餐廳，提供有較高獨特性的產品，例如軟餐食品（讓吞嚥困難者進食）吸客。

惟新冠肺炎疫情下，該平台生意亦受到打擊。他表示，本港2月至3月疫情大爆發時，生意額隨餐廳生意急跌而下跌，每月僅數萬元，只是疫情緩和後逐步回復。他續指，6至7月期間，平均每月定單金額達20萬至30萬元，目前有100家餐廳，平均活躍下單用戶佔6成至7成。

【疫市營商】本地手作品牌　設綫上香水調配工作坊

疫情多人在家煮食　增網購零售平台
疫情下餐廳生意大跌，惟港人更常留在家中親自煮食。廖明軒表示，平台夥同部份願意銷售零售市場的供應商，加開企業對消費者（B2C）網購平台。他稱，疫情緩和時4月至5月生意額為4千至5千元，爆發第三波後生意額即增加，6月至8月達2萬至4萬元。

【外賣商機】米芝蓮三星唐閣　外賣自取8折優惠

記者：馬意文

相關文章

【本土商機】開闢社區網絡機會？ 社區投資共享基金舉辦社會資本動力獎（附報名連結）
2020/08/19
【本土商機】開闢社區網絡機會？ 社區投資共享基金舉辦社會資本動力獎（附報名連結）
【旅遊寒冬】香港美酒佳餚巡禮轉至網上舉行　惟香港單車節取消
2020/08/19
【旅遊寒冬】香港美酒佳餚巡禮轉至網上舉行　惟香港單車節取消
【疫市營商】英國音樂雜誌NME進軍東南亞　首階段新加坡設網站
2020/08/19
【疫市營商】英國音樂雜誌NME進軍東南亞　首階段新加坡設網站
【創業兵團】90後開IG網店　主打手作飾物香水
2020/08/20
【創業兵團】90後開IG網店　主打手作飾物香水
網購平台 疫情 批發 餐飲 零售 食品 銷售 小店 餐廳 肺炎

下一篇文章

【消費優惠】購物有咩買？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】盒仔茶老字號「源吉林」推口罩套裝　連涼茶、人參浸膏（附購買連結）
【口罩供應】盒仔茶老字號「源吉林」推口罩套裝　連涼茶、人參浸膏（附購買連結）
【口罩供應】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩
【口罩供應】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩
【限聚令】港府擬戲院復業　香港戲院商會冀再放寬限制
【限聚令】港府擬戲院復業　香港戲院商會冀再放寬限制
【消費優惠】麥當勞App 24日起優惠加碼　繼續10元9件麥樂雞1元奶茶
【消費優惠】麥當勞App 24日起優惠加碼　繼續10元9件麥樂雞1元奶茶
【酒店優惠】酒店夥旅遊平台自救　透過Klook入住5間酒店買一送一
【酒店優惠】酒店夥旅遊平台自救　透過Klook入住5間酒店買一送一
【職場共融】港交所夥殘疾組織　推動職場多元化
【職場共融】港交所夥殘疾組織　推動職場多元化