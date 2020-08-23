【業績】中石化煉化半年多賺5%　新簽合同量增一成

▲ 中石化煉化稱，集團將結合「一帶一路」建設，加大沿線國家市場開拓力度。

中石化煉化 （02386） 公布，上半年純利增長5.1%至12.6億元（人民幣，下同），收入升4.9%至237.97億元，毛利率下降1.3個百分點至9.2%。

上半年新簽訂合同量為366.38億元，增長10.3%。境內新簽合同5量下降3.1%至300.94億元，但包括中東、俄羅斯等境外新簽合同量則大增兩倍至65.44億元。截至6月底，未完成合同量為1,078.34億元，較去年底增長13.5%。

中煉化指，得益於福建古雷煉化一體化項目、中科煉化一體化項目、中沙聚碳酸酯項目及中化泉州乙烯項目等大型總承包項目收入貢獻較大，來自石油化工行業的收入增長32.2%至144.28億元，成為貢獻最大的業務。

中煉化稱，集團將結合「一帶一路」建設，加大沿線國家市場開拓力度，保持在中東、中亞和俄羅斯等傳統市場的現有優勢，擴大業務領域，並力爭在南亞和非洲區域取得突破。

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編輯：陳韻妍