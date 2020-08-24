【業績】中石化煉中期派息增4.6% 公司項目進展滯緩惟無訂單取消

▲ 中石化煉化稱，集團將結合「一帶一路」建設，加大沿線國家市場開拓力度。

中石化煉化 （02386） 公布，上半年純利增長5.1%至12.6億元（人民幣，下同），收入升4.9%至237.97億元，毛利率下降1.3個百分點至9.2%。派息增4.6%至0.113元。中石化煉化總經理向文武表示，由於國內疫情受控，公司今年3月開始復工復產，第三季項目工程完全恢復至疫情前水平。中東地區為公司海外主要市場，受當地防疫措施影響，復工進度放緩。

中石化煉化績後微升約0.57%，最新報價3.51元，成交3774萬元。

尚未有訂單取消 料下半年新簽合同國內目標460億元海外目標15億美元

他又指，疫情影響公司客戶的現金流及業務，國內客戶有推遲項目訂單的現象出現，但沒有出現取消訂單情況。至於海外的項目普遍滯緩，已在進行的項目訂單沒有被取消，惟個別潛在項目收到客戶通知要求暫停談判。

向文武相信，隨著國內經濟復甦，對石油石化產品需求會釋放，料今年國內新簽合同目標為460億元，海外新簽合同目標15億美元。

上半年新簽訂合同量為366.38億元，增長10.3%。境內新簽合同量下降3.1%至300.94億元，但包括中東、俄羅斯等境外新簽合同量則大增兩倍至65.44億元。截至6月底，未完成合同量為1,078.34億元，較去年底增長13.5%。

預期全年資本開支6.75億元

向文武指，上半年受疫情影響，公司投資出現滯緩，資本開支為1.96億元。預計全年資本開支為6.75億元，主要用於購買設備設施、生產基地改善等方面。

中煉化指，得益於福建古雷煉化一體化項目、中科煉化一體化項目、中沙聚碳酸酯項目及中化泉州乙烯項目等大型總承包項目收入貢獻較大，來自石油化工行業的收入增長32.2%至144.28億元，成為貢獻最大的業務。

中煉化稱，集團將結合「一帶一路」建設，加大沿線國家市場開拓力度，保持在中東、中亞和俄羅斯等傳統市場的現有優勢，擴大業務領域，並力爭在南亞和非洲區域取得突破。

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編輯：陳韻妍、陳華