【投資海外】港人「互搶」搶貴英國樓　嚇怕當地代理

英國樓近期受歡迎，坊間展銷會如雨後春筍，惟部分人怕買到「爛尾樓」，紛紛轉買二手樓，其中以曼徹斯特最受歡迎，皆因樓價相對倫敦便宜。值得留意的是，據英國媒體報導，不少港人近期搶購英國二手樓，出價甚至高於市價。

事實上，港人搶購英國樓的情況，已嚇怕當地代理。樓市顧問Alex Goldstein說，港人買家到倫敦以外的城市置業，追求更高的回報，以及更穩定的市場。他坦言，部分港人買家出價不精明，舉例說，物業以13萬英鎊放售，但竟願花14.2萬英鎊購入，期間更未曾睇樓。

有當地代理說，港人買家為求買到「心頭好」，不介意出高價去搶，最終愈搶愈貴，惟重要的是，其實是「香港人互搶」，與當地買家無關。代理續說，香港人很心急，經常留意當地放盤，一見筍盤便出價，惟英國生活節奏較低，當地業主根本無法即時回應。

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