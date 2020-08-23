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【業績】紫金礦業中期多賺30% 不派息

即市財經 19:27 2020/08/23

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紫金礦業上半年多賺30%，不派息。

紫金礦業 （02899） 公布截至6月底止中期業績，純利24.21億元（ 人民幣，下同），按年升30.64%；銷售收入831.42億元，按年增長23.73%。集團宣布不派息。

紫金礦業指，在波格拉金礦礦權延續受阻停產的情況下，實現礦產金20.24噸，增長5.93%，黃金板塊毛利佔集團毛利的38.60%，其中哥倫比亞武里蒂卡金礦順利完成接管並投產，諾頓金田、琿春紫金、貴 州紫金貢獻增加；銅板塊保持高增長態勢，實現礦產銅23.07萬噸，增長34.85%，毛利佔集團毛利的37.35%， 其中穆索諾伊、塞爾維亞紫金銅業、多寶山銅業產量利潤實現大幅「雙超」。

集團生產黃金521.6萬盎司，上升6.92%；產銅52.2萬噸，增長31.36%；產鋅26.4萬噸，下降10.48%；產銀38.9萬千克，增長55.33%。

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【一文業績】紫金礦業半年多賺3成不派息　一文看清企業業績

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編輯：陳華

香港股票 經濟 紫金礦業（02899） 黃金

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