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【業績】中國太保上半年少12% 保險業務收入增4.2%

即市財經 19:08 2020/08/23

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太保上半年少賺12%。

中國太保 （02601） 公布，截至2020年6月底止半年業績，期內集團保險業務收入為2166億元人民幣，按年升4.2%；股東應佔利潤按年跌12%，至142.39億元；每股盈利1.57元。今年上半年，按原保費收入計算，太保壽險、太保產險分別為中國第三大人壽保險公司和第三大財產保險公司。

截至2020年上半年，集團實現營業收入12354.81億元，其中保險業務收入2165.97億元，按年增長4.2%。營運利潤174.28億元，按年增長28.1%。集團內含價值4304.20億元，較上年末增長8.7%。其中集團有效業務價值註41982.47億元，較上年末增長5.7%。

壽險業務上半年新業務價值112.28億元，按年減少24.8%，新業務價值率37%，按年下降2.0個百分點。財產險業務綜合成本率98.4%，按年下降0.2個百分點。集團投資資產年化淨值增長率5.3%，按年下降0.6個百分點。上半年末，集團客戶數達14065萬，較去年末增長209萬。

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