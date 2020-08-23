【業績】中國太保上半年少12% 保險業務收入增4.2%

▲ 太保上半年少賺12%。

中國太保 （02601） 公布，截至2020年6月底止半年業績，期內集團保險業務收入為2166億元人民幣，按年升4.2%；股東應佔利潤按年跌12%，至142.39億元；每股盈利1.57元。今年上半年，按原保費收入計算，太保壽險、太保產險分別為中國第三大人壽保險公司和第三大財產保險公司。

截至2020年上半年，集團實現營業收入12354.81億元，其中保險業務收入2165.97億元，按年增長4.2%。營運利潤174.28億元，按年增長28.1%。集團內含價值4304.20億元，較上年末增長8.7%。其中集團有效業務價值註41982.47億元，較上年末增長5.7%。

壽險業務上半年新業務價值112.28億元，按年減少24.8%，新業務價值率37%，按年下降2.0個百分點。財產險業務綜合成本率98.4%，按年下降0.2個百分點。集團投資資產年化淨值增長率5.3%，按年下降0.6個百分點。上半年末，集團客戶數達14065萬，較去年末增長209萬。

相關文章︰

中國太保股價升近3% 獲准發行GDR瑞士再保擬認購（第二版）

【滬倫通】中國太保︰擬發GDR倫敦上市 銀保監原則上同意

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱：https://bit.ly/31gUZbZ

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https://bit.ly/2WtzVxq