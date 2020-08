【美國大選】特朗普姐姐批特朗普殘酷 踢爆曾請槍考試

▲ 特朗普的姐姐瑪麗安批評總統特朗普是個「滿口謊言、沒有原則及冷血」的人。

美國總統特朗普的姪女瑪莉特朗普,公開她和83歲的姑媽、特朗普姐姐瑪麗安特朗普的對話錄音。瑪麗安特朗普批評特朗普是個「滿口謊言、沒有原則及冷血」的人,又透露特朗普是透過「請槍」,才能考進賓夕法尼亞大學的華頓商學院。



特朗普的姪女瑪莉(Mary Trump)早前出版著作 "Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man" ,批評叔叔、總統特朗普的所為。姪女瑪莉的律師表示,特朗普家族自從發生財產糾紛後,姪女瑪莉便開始私下錄下她與家族成員的對話,作為證據。

有關錄音是瑪莉和姑媽瑪麗安(Maryanne Trump Barry)在2018至19年的私人對話。錄音中,瑪麗安評價特朗普:

「這些全是虛偽。這種虛偽和殘酷,特朗普是殘酷的。」 ("It's the phoniness of it all. It's the phoniness and this cruelty. Donald is cruel.")

她亦不滿特朗普政府將非法移民幼童與父母分離的做法,批評作為一個有信仰的人,應該要幫助他人;又批評特朗普在社交網站的貼文謊話連篇("His goddamned tweet and lying, oh my God" )。

錄音亦披露特朗普是透過「請槍」,才能考進賓夕法尼亞大學的華頓商學院。他的姐姐瑪麗安表示,她清楚記得代考者名叫Joe Shapiro。此事在瑪莉7月出版的新書中也有提及,其時白宮發聲明指,指控荒謬和完全錯誤。

瑪麗安是退休聯邦上訴法院法官,此前她從未公開談論過與弟弟、總統特朗普的分歧,錄音中透露,瑪麗安曾在1980年代請弟弟特朗普幫忙,二人嫌隙由此而生;瑪麗安控訴,事後特朗普一再以瑪麗安的成就邀功。

特朗普回應錄音曝光,表示每日都有不同的新消息,不會有人在意;他又表示,想念最近過世的弟弟,並會繼續為美國人民努力奮鬥。

