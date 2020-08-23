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【美國大選】特朗普姐姐批特朗普殘酷 踢爆曾請槍考試

環球社會熱點 19:03 2020/08/23

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特朗普的姐姐瑪麗安批評總統特朗普是個「滿口謊言、沒有原則及冷血」的人。

美國總統特朗普的姪女瑪莉特朗普，公開她和83歲的姑媽、特朗普姐姐瑪麗安特朗普的對話錄音。瑪麗安特朗普批評特朗普是個「滿口謊言、沒有原則及冷血」的人，又透露特朗普是透過「請槍」，才能考進賓夕法尼亞大學的華頓商學院。

特朗普的姪女瑪莉（Mary Trump）早前出版著作 "Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man" ，批評叔叔、總統特朗普的所為。姪女瑪莉的律師表示，特朗普家族自從發生財產糾紛後，姪女瑪莉便開始私下錄下她與家族成員的對話，作為證據。

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有關錄音是瑪莉和姑媽瑪麗安（Maryanne Trump Barry）在2018至19年的私人對話。錄音中，瑪麗安評價特朗普：

「這些全是虛偽。這種虛偽和殘酷，特朗普是殘酷的。」

（"It's the phoniness of it all. It's the phoniness and this cruelty. Donald is cruel."）

她亦不滿特朗普政府將非法移民幼童與父母分離的做法，批評作為一個有信仰的人，應該要幫助他人；又批評特朗普在社交網站的貼文謊話連篇（"His goddamned tweet and lying, oh my God" ）。

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錄音亦披露特朗普是透過「請槍」，才能考進賓夕法尼亞大學的華頓商學院。他的姐姐瑪麗安表示，她清楚記得代考者名叫Joe Shapiro。此事在瑪莉7月出版的新書中也有提及，其時白宮發聲明指，指控荒謬和完全錯誤。

瑪麗安是退休聯邦上訴法院法官，此前她從未公開談論過與弟弟、總統特朗普的分歧，錄音中透露，瑪麗安曾在1980年代請弟弟特朗普幫忙，二人嫌隙由此而生；瑪麗安控訴，事後特朗普一再以瑪麗安的成就邀功。

特朗普回應錄音曝光，表示每日都有不同的新消息，不會有人在意；他又表示，想念最近過世的弟弟，並會繼續為美國人民努力奮鬥。

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責任編輯：葉芷樺

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