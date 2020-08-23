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【有盈退休】曾智華：退休投資，雞肋照吮

名人薈萃 19:07 2020/08/23

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退休投資者與一般年輕投資者有甚麼分別？

十分簡單，退休者的資金，乃安老用。所以，絕對不能有風險。講完！

所以，任何公務員老友徵詢我睇法（若無問你，千祈咪多口主動俾意見！），一定講：「首先，勿攞一筆過退休金，寧願要零（按：不要一筆過退休金），令每月收到的長俸，銀碼最大，保證離世前生活質素，安心，人都豁達健康點；二、要買，就買『無得輸』的項目。包括政府年金、iBond及銀髮債劵。有政府做後盾，一定比所有投資穩健，包括歷史最悠久的藍籌公司（請看滙豐（00005）及美國早年的道指成分股幾大鑊？）。」

對，人性是貪心及陰謀論的。故此，往往會諗：「年金筆錢點解唔自己管，投資物業股票？隨時有一成回報啦！另外，買iBond？咁奀息，食之無味，嘥氣。」

記得風險行先

以上諗法，非常普遍。若對方如此諗，即有如傻吓傻吓者走去學人做生意，一日只諗賺時點風光，從來唔思考情況倒轉會點？蝕光點？股東爭拗點？欠債點？

投資物業及股票，唔好講太長，單講過去幾年，物業上咗車者，面對各種辣招稅，即綁，無一倖免！至於股票，除非你在幾千隻中只買騰訊控股（00700）及港交所（00388）。否則，幾乎去年初入的所有股票皆蝕到眼光光。

這正正是小弟不停強調——退休投資，幾大唔冒任何風險，只能賺或打和，萬萬不能蝕！

當然，這種投資，會悶到飛起。悶？不是罪，更沒有損失，有乜問題？怕悶？你亦可以用我的方法，九成放在「無得輸」的安排上，餘下一成，用來「考眼光」，就算全部蒸發也不影響皮毛。

9月政府再推出iBond，退休老友記住，有閒錢就瞓落去，千祈咪嫌是雞肋。這條雞肋，進可攻退可守：一、息口比定期存款高；二、隨時可以買賣；三、與通脹掛鈎。通脹越高，收息越高。反之，最少有一厘保證；四、申請免手續費；五、發債機構不會執笠，毫無風險。

有以上五大好處，任何堅守「必勝原則」的退休者，一定要盡掃，雞肋也可以是好好味的！

 

 

 

【林本利博士: 亂市投資錦囊】

日期: 2020年9月2日（三）

時間: 7:30pm – 9:30pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$300 (原價HK$350)

*凡於8月25日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。

網上報名: https://tinyurl.com/ims200902

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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退休 股票 曾智華 通脹 iBond 退休金

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