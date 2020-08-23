【一文業績】正榮地產半年核心盈利升8%　一文看清企業業績

▲ 一文看清8月23日業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月23日（周日）公布的重要企業營運數據/業績：

天元醫療 （00557） 去年淨虧損擴大至1.66億元人民幣，收入升18.2%至7054.8萬元，不派息。

公告：全年業績

正榮服務 （06958） 上半年純利升106.8%至5958.3萬元人民幣，收入升50.1%至4.437億元人民幣，不派息。

公告：中期業績

正榮地產 （06158） 上半年純利按年核心純利升8.3%至12.43億元人民幣，收入升6.5%至145.42億元人民幣，不派息。

公告：中期業績

紫金礦業 （02899） 上半年純利按年升30.6%至24.2億元人民幣，收入按年增長23.7%至831.4億元人民幣。不派息。

公告：中期業績

中國太保 （02601） 上半年淨利潤按年跌12%至142.4億元人民幣，保費收入按年增加6.5%至27186.2億元。

公告：中期業績

創美藥業 （02289） 上半年純利按年跌27.02%至3087萬元人民幣，收入按年增加8.94%至18.6億元人民幣，不派息。

公告：中期業績

勝利管道 （01080） 上半年虧損進一步擴大至7522萬元人民幣，不派息。收入按年跌46.7%至2.29億元人民幣。

公告：中期業績

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