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【一文業績】中石化煉化上半年多賺5%　一文看清企業業績

即市財經 21:17 2020/08/23

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一文看清8月23日業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月23日（周日）公布的重要企業營運數據/業績：

中石化煉化工程 （02386） 公布，上半年純利按年升5.1%，至12.6億元人民幣，每股盈利0.28元人民幣，不派中期息。

公告︰中期業績

中國太保  （02601）  公布，上半年股東應佔利潤按年跌12%，至142.39億元；每股盈利1.57元。

公告︰中期業績

興合控股 （01891） 公布，上半年公司擁有人應佔溢利為160萬馬幣，按年減少80.2%，不派中期息。

公告︰中期業績

正榮服務 （06958） 上半年純利為5960萬元人民幣，按年增加106.8%。不派中期息。

公告︰中期業績

浙江世寶 （01057） 公布，上半年純利為17億元人民幣，由虧轉盈，每股盈利0.0216元人民幣，不派中期息。

公告︰中期業績

天元醫療 （00557） 去年淨虧損擴大至1.66億元人民幣，收入升18.2%至7054.8萬元，不派息。

公告：全年業績

正榮服務 （06958） 上半年純利升106.8%至5958.3萬元人民幣，收入升50.1%至4.437億元人民幣，不派息。

公告：中期業績

正榮地產 （06158） 上半年純利按年核心純利升8.3%至12.43億元人民幣，收入升6.5%至145.42億元人民幣，不派息。

公告：中期業績

紫金礦業 （02899） 上半年純利按年升30.6%至24.2億元人民幣，收入按年增長23.7%至831.4億元人民幣。不派息。

公告：中期業績

中國太保 （02601） 上半年淨利潤按年跌12%至142.4億元人民幣，保費收入按年增加6.5%至27186.2億元。

公告：中期業績

創美藥業 （02289） 上半年純利按年跌27.02%至3087萬元人民幣，收入按年增加8.94%至18.6億元人民幣，不派息。

公告：中期業績

勝利管道 （01080） 上半年虧損進一步擴大至7522萬元人民幣，不派息。收入按年跌46.7%至2.29億元人民幣。

公告：中期業績

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