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【限聚令延長】港鐵周一起加強非繁忙時段班次　最快不用2分鐘一班

即市財經 18:53 2020/08/23

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港鐵指，為配合政府即將逐步恢復公共服務，將於24日起加強個別非繁忙時段的列車服務。

港鐵 （00066） 表示，因應新型冠狀病毒疫情發展，及配合政府即將逐步恢復公共服務，經過審慎考慮後，將於24日（周一）起加強個別非繁忙時段的列車服務，以方便更多乘客。

港鐵指，周一起所有路綫（迪士尼綫及機場快綫除外）在緊接平日繁忙時段後，即上午9時至10時30分期間，以及下午8時至9時30分期間，將會加強列車服務，並按實際情況作出靈活調配，以方便市民出行。

至於港鐵其他時段班次，目前維持不變。

  星期一至五
上午9時至10時半		 星期一至五
下午8時至9時半
鐵路綫 現時 調整後 現時 調整後
荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫及西鐵綫 1.9至12分鐘 1.9至6.7分鐘 2.5至12分鐘 2至6.7分鐘
東涌綫 6.7至10分鐘 4至8分鐘 10分鐘 4至8分鐘
屯馬綫一期 3.5至9.8分鐘 3.5分鐘 4至9.8分鐘 4分鐘

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編輯：陳韻妍

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