【限聚令延長】港鐵周一起加強非繁忙時段班次　最快不用2分鐘一班

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【一文業績】紫金礦業半年多賺3成不派息 一文看清企業業績
港鐵 （00066） 表示，因應新型冠狀病毒疫情發展，及配合政府即將逐步恢復公共服務，經過審慎考慮後，將於24日（周一）起加強個別非繁忙時段的列車服務，以方便更多乘客。
港鐵指，周一起所有路綫（迪士尼綫及機場快綫除外）在緊接平日繁忙時段後，即上午9時至10時30分期間，以及下午8時至9時30分期間，將會加強列車服務，並按實際情況作出靈活調配，以方便市民出行。
至於港鐵其他時段班次，目前維持不變。
|星期一至五
上午9時至10時半
|星期一至五
下午8時至9時半
|鐵路綫
|現時
|調整後
|現時
|調整後
|荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫及西鐵綫
|1.9至12分鐘
|1.9至6.7分鐘
|2.5至12分鐘
|2至6.7分鐘
|東涌綫
|6.7至10分鐘
|4至8分鐘
|10分鐘
|4至8分鐘
|屯馬綫一期
|3.5至9.8分鐘
|3.5分鐘
|4至9.8分鐘
|4分鐘
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編輯：陳韻妍