【航空業自救】疫情影響台灣航班　桃園機場趁機興建第三航廈

▲ 台灣桃園國際機場將擴建，興建第三航廈，預計明年第一季動工，2024年至2026年分階段完工，估計每年可服務2,000萬旅客人次。（桃園國際機場網站圖片）

疫情持續下，各國封關，台灣的航空公司只提供有限度服務。台灣桃園國際機場趁機擴建，興建第三航廈，預計明年第一季動工，2024年至2026年分階段完工，估計每年可服務2,000萬旅客人次。

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台灣媒體引述交通部指，第三航廈全部完工後，將拆除並重建1979年啟用的第一航廈，而第二航廈使用至今也20年，將於第一航廈重建完成後，再局部改建第二航廈。當局解釋，根據國際航空組織預測，受疫情影響，國際航空運量將於2024年，才會回到2019年水平，現在正是推動機場工程的好時機。

【好想去旅行】台航空公司推偽出國航程自救 旅程開賣5分鐘售罄

現時，台灣的中華航空8月只有19航班往來桃園及香港。有台灣媒體報道，桃園機場的航班時刻表，幾乎都是取消，機場內空蕩蕩，有空姐到超市做兼職，幫補生計。近月亦有不少台灣航空公司推偽出國航程自救，讓旅客享受飛行體驗，同時提供飛機餐，甚至有酒店住宿服務，仿如真正出國旅行，開賣後隨即售罄。

責任編輯：朱悅瀅