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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】莫負大好時光，自製陶器插花在家抗疫!

名人薈萃 18:35 2020/08/23

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近期，很多朋友在家抗疫。莫負大好時光，留在家的時間多了，不如大家趁有時間動手在家插花，點綴家居，為家居增添新氣。
至於花器亦好重要，所選擇的花器取決於你想讓你的插花變成甚麼造型。幾乎任何類型的容器都可以用於插花，只要它的高度、重量以及外觀合適。在一定程度上，長條形的、細長型的、喇叭型的花瓶最適合長條形的花，例如百合和香鳶尾，短些的花瓶比較適合頭大、莖短的花，例如玫瑰和荷蘭牡丹。如果想加點創意，你可以用高瘦玻璃杯、紅酒酒瓶、寬邊碗茶杯或者燭台作為花器。
今次筆者想同大家分享朋友Sky 在疫情期間既花藝作品，配上自己親手做的陶器，既可以美化家居，又可以陶冶性情。看見完成作品，賞心悅目，心情大好! 而她用不同既花器可以帶出唔同既效果，花器的應用和顏色的配襯都好重要，看到Sky的花，感覺很清新、很舒服和很心曠神怡。
即使用同一款花材，配上唔同既花器會成為唔同效果。單是用陶器，不同款式，感覺會好唔同。

1) 備前燒陶器

釉色疊陶器是用較黑的陶泥而成，再運用不同釉色疊釉素造出來的效果。


備前燒即是以紅木燒成的陶器，用來燒製的陶泥，來自備前的稻田。泥土需好放在陶井中蘊釀十年才用來製成器皿。手作備前燒另一特色是以紅松木燒成，每件出品的顏色，都會因為溫度而有變化，所以每件陶器都是獨一無二。備前燒陶器較透氣，以這種薪燒陶器來插花、養花，瓶裏的水保存較佳，植物能從水中得到更好的滋養，生長得更健康、鮮活。

備前燒陶器是Sky去日本旅行是喺陶室親手做的，日本老師說要經過兩個星期日以繼夜柴燒而成。

2) 釉色疊陶器

備前燒陶器是Sky去日本旅行時陶室親手做的，經過兩個星期柴燒而成。


深藍釉色疊陶器是用較黑的陶泥而成，再運用不同釉色疊釉素造出來的效果，包括深透藍、光紫、雨點寶藍及鋅結晶。釉色是由Sky既老師溝出來，不是買現成既油。

3) 雲石紋陶器

雲石紋陶器是由紫色色粉搓成顏色泥，再與較白的瓷泥泥合而成。


雲石紋陶器是由紫色色粉搓成顏色泥，再與較白的瓷泥泥合而成，製造出雲石紋的效果，成為雲石紋陶器。

Sky 今次選用既花是松蟲草，又名紫盆花，為忍冬科山蘿蔔屬下的一種一年生草本植物，高葉片長圓形，羽狀深裂至全裂，是歐洲較為常見的一種園藝植物。 松蟲草逐次綻放的小花朵，會由最外圈開起，開至中心時就即成有蕾絲滾邊的彩球。

筆者認為插花不一定全是花，筆者認為大家可以在花中添加一些綠色植物來襯返花，筆者同Sky都好鐘意尤加利葉。尤加利葉無論跟那種花材搭配，既和諧又不搶眼，並可以用於家居時尚。 百搭的尤加利葉，不論是尤加利葉單獨插瓶還是和其他花材共同插瓶，隨意地插也可以插出一個不錯的插花作品!

大家不妨試下插花在家抗疫，身心舒暢!

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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