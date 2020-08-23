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【消費着數】「The LOHAS康城」今開幕　以「MTR Mobile」App儲分送20元現金券

理財智慧 18:34 2020/08/23

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港鐵公司旗下位於將軍澳日出康城的全新大型商場 「The LOHAS康城」首階段今日開幕，開放民生服務類別商舖及設施，包括佔地約2萬呎的大型超市丶餐飲食肆丶家品店丶診所及藥房等。

「The LOHAS康城」今天起亦登陸港鐵手機應用程式「MTR Mobile」。即日起至9月20日，登記用戶在商場消費可透過MTR Mobile參加MTR分獎賞計劃，首次儲分可免費獲得港鐵商場20元現金禮券，即換即用。推廣期內可以獲得8倍MTR分，換領現金券或免費港鐵車程。

「The LOHAS康城」首階段率先投入服務的商戶，佔商場48萬平方呎中大約15%樓面面積。

港鐵商場「The LOHAS康城」位處將軍澳「日出康城」中央，坐落於將軍澳車廠和港鐵康城站上蓋，總樓面面積約48萬平方呎，首階段率先投入服務的商戶佔商場總樓面面積大約15%，照顧市民衣食住行各項需要。

「The LOHAS康城」登陸港鐵手機應用程式MTR Mobile，用戶透過應用程式享不同功能及優惠。

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責任編輯：葉卓偉

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